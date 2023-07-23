氣象局最新預測，輕颱杜蘇芮最快今天晚間8時會增強為中度颱風，明天上半天北轉角度是影響台灣的關鍵，預估明晚8時發布海警、25日上半天陸警；26、27日雨勢最盛、全台有雨。

根據中央氣象局網站，輕度颱風杜蘇芮下午2時的中心位置在北緯約在馬尼拉東方800公里海面上（即鵝鑾鼻東南方1130公里海面上），以每小時12公里速度，向西北西轉西北進行。

中央氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，杜蘇芮現在已達輕颱上限，最快今天晚間8時會增強為中度颱風，近幾次預報發現它加速增強，預估明天上半天北轉，北轉的角度將影響接下來的路徑，也是影響台灣的關鍵。

張承傳解釋，若杜蘇芮北轉較慢，未來則有機會以通過巴士海峽或恆春半島的路徑行進，若北轉較快，則可能影響台灣的東半部及北部地區，這部分都視明天太平洋高壓勢力減弱及杜蘇芮發展的情況，需再觀察；現階段預測仍以颱風中心在台灣東南部登陸的機率較高。

張承傳表示，目前預估有可能在明天晚間8時發布杜蘇芮的海上颱風警報，至於陸上颱風警報則會是在25日上半天，需視上述杜蘇芮的行進路徑和速度而定。

此外，張承傳指出，美國模式另外預測除了杜蘇芮外，未來2週可能仍有另一個熱帶系統將發展；但此預測不確定性高，目前仍先關注杜蘇芮對台的影響為主。

張承傳說，明天仍然是以午後雷陣雨為主的天氣，基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，清晨中南部亦有零星短暫陣雨，午後北部山區及中南部有局部短暫雷陣雨，特別提醒高屏地區雨勢可能會較顯著。

張承傳提到，25日受颱風外圍環流影響，東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生，西半部則是不定時降雨；26、27日雨勢最明顯，受到颱風及其外圍環流影響，各地有陣雨，並有大雨或豪雨發生；28日風雨減弱，仍受颱風外圍環流影響，中南部有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨。

張承傳提醒，明天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海，25至27日台灣各地沿海有長浪發生。（編輯：陳清芳）1120723