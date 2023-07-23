午後大雨竹山交流道淹成黃河 特斯拉涉水專家這麼說

南投縣竹山鎮、集集鎮因午後對流雲系發展旺盛，下午3時許下暴雨，時雨量將近50毫米，造成竹山交流道附近淹成黃河，水深約半個輪胎高，不少車主開到一半緩速前進，白色特斯拉車主卻無懼淹水，即使黃色汙水淹過引擎蓋、蓋過擋風玻璃，特斯拉安全闖過淹水區繼續行駛，網友看了直呼：「不愧號稱水陸兩用戰車！」

中央氣象局23日下午4時許，對台南市及新竹縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣山區有局部大雨或豪雨發生，呼籲民眾注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石。

台3線竹山交流道附近因午後強降雨淹成黃河，不少車主開到一半緩速前進，深怕「刁車」。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

午後強降雨來得又急又猛，根據中央氣象局觀測資料顯示，集集鎮時雨量高達48毫米，兒台大竹山站也測得時雨量47毫米，造成台3線、竹山交流道路段淹成黃河，不少車主開到一半緩速前進，白色特斯拉車主卻無懼淹水，即使黃色汙水淹過引擎蓋、蓋過擋風玻璃，特斯拉安全闖過淹水區繼續行駛。

汽車修配廠業者指出，電動車比較不怕泡水是事實，很多人也都看過特斯拉勇闖淹水畫面，強調「特斯拉不是水陸二用車」，根據特斯拉原廠建議，車內高壓電池組設有通氣閥門，安全涉水深度是「輪圈中線」以下，建議水深超過輪圈中線，不要冒險涉水，以免水進入高壓電池內部造成損壞。