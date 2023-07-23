日本東京電力公司就福島第一核電站處理水(核汙水)定出排放入海設定指標，放射性物質氚的活度，排放口附近的核電站半徑3公里以內達到每升水700貝克勒(Bq)、核電站面海一側10公里正方形範圍內達到每升水30貝克勒，就會暫停排放。貝克勒是放射性活度的國際單位，每秒1次原子衰變為1貝克勒，每公升700貝克勒，就是每公升水每秒出現700次原子衰變。

共同社報導，東電公司表示，在用大量海水稀釋再處理水之後，含氚的活度將低於國家標準的四十分之一，日本國家標準是每升水1500貝克勒，然後通過海底隧道，在近海約1公里外排放。為了切實遵守活度標準，暫停排放的指標也是考慮到設備和測定的不確定性而設定的。事實上，700貝克勒已是國家標準的一半以下。

東電對計劃最先排放的處理水進行了分析，結果顯示氚的活度為每升水14萬貝克勒。若要將其達到低於700貝克勒的標準，就需用海水稀釋約200倍後才排放。