老兵們人手帶著鋁盆與圓鍬在進入民防坑道協助修繕及清淤，重溫當年服役時的刻苦點滴。(于家麒攝)

老兵們熟練的以圓鍬在民防坑道內協助清淤，重現「軍民一家」的精神。(于家麒攝)

老兵們用粉筆在坑道內牆上簽到，如同當年雷霆演習之情景重現。(于家麒攝)

老兵們協助坑道清淤，一盆接一盆的泥沙往外清，呈現當年軍民一家的氛圍。(于家麒攝)

在大膽島服役時任步兵排長的老兵洪世家(右)，回憶起當年抓「水鬼」的緊張時刻。(于家麒攝)

已退伍47年的謝潘源，回想起當時大、二膽海域被對岸船隻包圍的一幕仍緊張萬分。(于家麒攝)

斗門社區村民體現「軍愛民、民敬軍」的精神，手作「紅龜粿」請老兵品嘗。(于家麒攝)

老兵們協助坑道清淤後，邊品嘗著「紅龜粿」共聚大樹底下話當年。(于家麒攝)

金門「老兵召集令」今(23)日正式吹響號角！15位曾在大膽島服役的老兵志工在斗門社區集結，唱著嘹亮的軍歌正式為活動揭開序幕。隨後人手帶著鋁盆與圓鍬在進入民防坑道協助修繕及清淤，重溫當年在前線服役時的刻苦點滴；社區村民也體現「軍愛民、民敬軍」的精神，手作「紅龜粿」請老兵品嘗，感謝他們幫忙清理坑道，重現「軍民一家」的精神共聚大樹底下話當年。

副縣長李文良表示，金門老兵召集令已邁入第6個年頭，以往都在11、12月辦理，今年特別把時程提早到暑假開始，也期盼藉此能讓所有老兵攜家帶眷重回舊地走走看看，與家人共同細數當年的點滴回憶。這次的活動亮點，就是加入了很多情境式的互動體驗，像是今天的老兵志工整理民防坑道活動，就是重現當年「軍民一家」、「軍愛民、民敬軍」的氛圍，讓老兵都能喚起年輕歲月時在金門服役的酸甜苦辣。

何斗里里長陳福林說，老兵召集令活動深具金門特色，斗門聚落保留許多的軍事標語，地下坑道約興建於1978年，當年由自衛隊、民防組織及附近的軍隊一起開挖興建，多年過去了，再讓老兵支援整理，忠實呈現當年軍民一家的氛圍。

斗門社區發展協會總幹事范姜輝強調，該社區地下坑道總長度約870公尺，由於歷史悠久，仍保留當年設置時的景觀，坑道內較潮濕泥濘，建議民眾可透過老兵活動專案，與社區連絡，不僅有導覽解說還有金門紅龜粿DIY體驗課程，之後斗門坑道也會開放給老兵粉筆簽到，如同雷霆演習，尋找更多同梯的回金門。

1984年曾在大膽島服役，時任步兵排長的老兵洪世家回憶起當年說，以往在島上的主要任務就是站哨緊盯對岸狀況及驅離越界的船隻，在那兩岸關係緊張的時刻，最難忘的就是當時還有活動頻繁的「水鬼」，甚至還活抓過1個後送金防部，因此還放了一個船期的榮譽假。

已退伍47年，時任大膽島北山05據點班長兼指揮官的謝潘源則說，當年印象最深刻的就是遇到毛澤東逝世的那一夜，對岸因擔心國軍會有動作，出動了400多艘大大小小的機動帆船把大、二膽海域都給包圍住，部隊立刻進入陣地整整備戰了3天2夜，吃、喝、拉、撒、睡一刻都不能離開，還有班兵甚至連遺書都寫好了，真的是緊張萬分。

縣府觀光處指出，老兵召集令今年提早啟動，曾在金門服役的弟兄，帶著可以佐證在前線服役的資料或照片，到金門任一觀光景點打卡，不僅有機會成為未來老兵特展的主角外，也能換取老兵主題酒等紀念品，歡迎曾在金門服役的弟兄們重返英雄島。

觀光處長李銘培說，為避免過往在機場壅塞情形，今年另設置老兵活動專屬網(https://kinmen.veteran.tw/register)，提早報名後即可加快到現場老兵報到速度；另外，今年的老兵活動網站，將持續彙整歷年的返金的軍友照片與故事，未來將舉辦各類主題的線上榮團會，也有機會放在特定的展館或活化據點中公開展示。

縣府提醒，重返英雄島的老兵在尚義機場旅遊服務中心完成現場報到作業後，隨即就能領取老兵紀念帽，並享受金門272特約店家專屬的優惠服務；之後在金門旅遊的過程中，可以到金門植物園、莒光樓、總兵署、烈嶼鄉文化館、后麟步槍射擊體驗館及金湖飯店任一地點，提供老照片或以口述歷史的方式，換取老兵紀念酒兌換卷，紀念酒換取地點則包括尚義機場金酒門市、經武坑道及金門陶瓷廠，有別以往，今年有紀念酒加購服務，好酒敬老兵，找同梯一起開心暢飲。

縣府表示，今年的活動也沒忘記陪同老兵回來的同行親友們，只要在金門任一觀光景點合照，並標註＃金門老兵召集令或＃我在金門OO行軍，並公開分享於臉書或IG等網路社群，憑7日內的來金機票及身分證，即可兌換老兵同行親友紀念品乙份，兌換地點則為金門陶瓷廠或獅山砲陣地旅服中心；今年特別規劃的親友紀念品是三合一的手機充電線，不僅功能強大，而且別具特色的軍事造型，只有到金門才有機會取得。

縣府也指出，活動開跑後已有710位老兵返金，家屬則有1303位，更有3位已超過90歲的老兵，特別返金參與召集令活動；此外，因新冠疫情衝擊的影響，縣府有接獲多通老兵退伍後首度重回金門的詢問電話，考量不少都是70歲以上的老兵，特別提醒軍友與家人同行返金，以確保旅遊之安全。