2023旗津風箏節及氣墊水樂園活動，22日在旗津盛大登場，旗津風箏節去年2天吸引7萬名遊客到此朝聖，很多民眾覺得活動時間太短，意猶未盡，因此今年特別延長到3個周末。此外，戲水氣墊城堡今年也擴增到10座，現場並有高雄熊、大鯨魚等主題風箏，邀請大家一同來享受旗津的熱情陽光及美麗沙灘。

高雄市長陳其邁在22日開幕活動，身穿花襯衫化身潮男，與遠道而來的日本南薩摩市副市長竹內淳郎，立委賴瑞隆、趙天麟等貴賓一同品嚐在地美食，共同行銷旗津觀光。邀請大小朋友一起來旗津，盡情玩水放電、輕鬆拍美照、欣賞美麗夕陽海景，以及品嚐在地海產小吃。

高雄市長陳其邁與貴賓一同品嚐在地美食，邀請大家來旗津吃美食，玩水看風箏。（圖片來源：高雄市政府提供）

觀光局表示，2023旗津風箏節3周活動搭配不同主題風箏呈現，本週有高雄熊及各式熊熊在旗津天空放風，下週則以動物園的可愛動物為主題，壓軸安排去年造成轟動、超療癒的海底生物全體總動員，全台規模最大的風箏節就在高雄旗津。此外，每周六晚間還有夜間風箏展演，前所未見的百米夜光神龍現身旗津夜空，也是今年必看必拍的特色亮點。

觀光局說明，旗津風箏節是全台唯一陸海空都可以玩的風箏節活動，除主題風箏展演外，活動現場也設置大型氣墊水樂園、旋轉木馬、旋轉熱氣球等遊樂設施，週六晚上6:30到8:30加碼夜光風箏展演、週日晚上6:30到7:50則有火舞表演，從早到晚都好玩。此外，還可順遊星空隧道、高雄燈塔、旗後砲台，欣賞絕美高雄夕陽美景，以及老街各式在地小吃及海產，歡迎民眾前來享受最chill的夏日時光。

旗津風箏節加碼氣墊水樂園及遊樂場，是全台唯一陸海空都可以玩的風箏節活動。（圖片來源：高雄市政府提供）

高雄市政府呼籲，市民朋友前來參加活動，請多搭乘捷運、輕軌轉乘渡輪輕鬆遊旗津，活動期間渡輪班次加密，一般遊客騎乘的燃油機車禁止登船，同時當日將視現場人潮狀況彈性調整。此外，旗津區內也有安排定點接駁服務，想參加風箏節及氣墊水樂園活動的民眾多利用大眾運輸，避免過多車流導致壅塞，並視屆時車流狀況實施四階段交通管制。更多活動資訊請上高雄旅遊網（https://khh.travel/）官網查詢。