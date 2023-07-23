推動節能減碳、落實ESG承諾、善盡企業社會責任備受肯定，亞泥在今年的「2023 TSAA台灣永續行動獎」，榮獲一座金獎與兩座銅獎。

亞泥執行副總經理吳玲綾表示，對亞泥而言，「永續」是動詞不是名詞或形容詞；每一個永續目標，都有對應的行動方案；只有從不同面向，對準焦點持續努力，才能將不可能的任務，化為有機會實現的具體目標。未來仍將大步前行，持續精進，超越自我，實踐企業永續發展目標。

在本屆台灣永續行動獎中，亞泥以「溫暖用心點亮部落美好」，勇奪最高榮譽「金獎」肯定，這對亞泥而言意義非凡。亞泥解釋，外界過去因為對水泥業的誤解，影響亞泥形象，但這並沒有讓亞泥的敦親睦鄰作為有所停滯，多年來從原住民朋友的立場來思考，整合出利益分享機制，照顧內容幾乎涵蓋花蓮廠周邊部落族人的出生、求學、結婚、生育、工作到安老。

也因此，去年2月，亞泥新城山礦場鄰近的玻士岸部落，依據原住民族基本法第21條精神，舉辦諮商同意投票，結果有高達83％的部落家戶，支持亞泥持續在當地採礦，創下企業尊重原住民族的典範案例，引起同業跟進效法，這次贏得金獎榮耀也證明，亞泥長期的耕耘努力，已經逐漸得到各方認同。

面對全球暖化造成的氣候變遷危機，亞泥積極推動溫室氣體減排，發展永續綠色經濟，利用水泥窯高溫特性，作為循環經濟重要推手，大量使用替代原料和燃料，降低天然資源耗用，更開發國內第一套水泥窯處理冷媒技術，協助政府銷毀緝獲的走私冷媒，光是2022年就銷毀R-12冷媒11.68公噸，以及R-22冷媒8.99公噸，相當於減少20.9萬噸CO2e排放，有效避免冷媒逸散。

而這樣與政府單位合作，協力解決環境問題模式，也讓亞泥以「公私協力對抗氣候變遷」行動方案，拿下永續行動銅獎。

亞泥獲得銅獎的另一項案例，則是「推動低碳水泥淨零共好」。亞泥長期深耕低碳水泥的開發與應用，領先業界，獨家研發出減少10％溫室氣體排放的卜特蘭石灰石水泥，和降低18％溫室氣體排放的墁砌水泥，並推進國內水泥標準及規範修訂、以及組成推廣小組走遍全台，向客戶一一溝通說明，藉此希望擴大低碳水泥的使用率，進而達到產業鏈減碳甚至淨零成效。