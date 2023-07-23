許多人向另一半求婚時可能會精心策畫，讓對方擁有永生難忘的驚喜。一位女子分享「史上最傻眼的求婚」，某天她到男友辦公室等對方下班時，男友突然遞來一架攝影機、麥當勞紙袋，接著單膝下跪求婚。女子發現，紙袋中藏著一台新手機，當下她雖然接受求婚，後來卻發現手機體驗過程慘不忍睹，最後還因手機退貨問題大吵一架，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，她和大直男到無可救藥的男友平時生活愉快，近期在籌畫結婚相關事宜，雖然她曾說過不要鑽戒，「只是我沒看過有人求婚這麼隨便…」。當天原PO提早抵達男友辦公室，突然間男友遞給他一個攝影機，接著單膝下跪拿出麥當勞紙袋，深情款款的說「老婆我愛你，你願意跟我一起結婚嗎？」，並示意原PO從紙袋中拿出一台新手機。

原PO提到，當下男友興奮的說她的舊手機拍照很爛，參加研討會拍的照片都很模糊，所以特別挑了一款拍照功能很強的手機，希望能幫助她工作更順利，當下原PO只好接受這個好意，事後卻發現手機拍3張照片就過熱，因此隔天緊急安排餐廳慶祝，並堅持要求把手機退貨，結果一起回家後兩人因此大吵一架，原PO只能勉力男友「再接再厲！」。

對此，許多人紛紛回應，「直男都這樣，習慣就好」、「還以為要業配手機」、「我未婚夫也是直男，提前半年跟我說要跟我求婚，在前往日本的飛機上時，也跟我說到日本要跟我求婚，完全都提早講…沒有預留驚喜…」、「情人節時，我姐夫曾經送我姐計算機，因為他說這個很好用」。