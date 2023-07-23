前往西班牙馬德里參加U19世界盃青年女子籃球賽的中華隊，23日跟阿根廷進行第15、16名排名戰，靠著蕭豫玟19分、14籃板，游沁樺也有16分，中華隊79比72延長擊退阿根廷，本屆U19世青女籃賽拿下第15名，仍創隊史參賽最差紀錄。

雙方開賽陷入拉鋸局面，中華隊仍靠蕭豫玟首節結束前的兩罰俱中，打完首節取得16比14領先；中華隊雖在次節開始打出7比2，擴大領先到7分，阿根廷卻馬上追近，上半場結束，中華隊僅以28比27領先，蕭豫玟半場11分、6籃板。

來到第三節，阿根廷很快搶回領先優勢，且擴大領先到10分，幸好米靖恩挺身而出，幫助中華隊打完前3節追成46比51；中華隊末節吹起反攻號角，打出13比4猛攻，縮小落後差距到1分，但打到最後55秒，中華隊仍以65比68落後。

暫停過後，中華隊交給游沁樺三分出手沒進，末節最後13.8秒只好把阿根廷送上罰球線，幸好這次兩罰落空，中華隊先由李恩芯搶投三分球沒進，多虧蕭豫玟搶回進攻籃板，且把球交給游沁樺三分命中，雙方打成68平進入延長加賽。

明顯還沒從被逼進延長賽震驚當中恢復的阿根廷，延長賽進攻完全當機，讓中華隊轉眼打出10比0猛攻穩住勝局，阿根廷直到比賽還剩11.1秒才靠快攻上籃，放進延長賽唯一兩分球，卻已經影響不了比賽勝負，中華隊總算拿下本屆首勝。

這是中華隊史第5次參加U19世青女籃賽，過去最佳成績是2011年第11，最差成績原本是2015與2021年第14，卻於今年再探谷底，最後以第15名作收，改寫隊史參賽最差紀錄。