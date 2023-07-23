刑事局指出，詐騙集團假冒台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬名義，發布投資理財詐騙訊息，刊登「終生免費加入張淑芬飆股社團－領取飆股」網頁，要求民眾加LINE群組，免費獲得股票市場內部信息。66歲李姓婦人因此臨櫃匯款或面交，損失380萬元，最後還是銀行員關懷提問，他再打165諮詢專線查證，才驚覺上當。

刑事局預防科23日表示，詐騙集團假冒名人在網路刊登廣告，或是偽冒名人成立假的臉書帳號，以投資賺錢的話術，誘騙民眾上當案件層出不窮。其中，張忠謀與其夫人，都是被冒名刊登假投資詐騙廣告訊息的常客。

警方說，今年5月，北部66歲李姓婦人，偶然在臉書看見「張淑芬理財分析」，寫著ˊ：「終生免費加入張淑芬飆股社團－領取飆股」資訊，被害人點擊頁面後，出現添加LINE群組以免費領取投資心法及飆股，被害人隨後便加入詐團冒用頭像的LINE好友。

詐團誘使被害人下載假APP並依指示匯款，被害人第一筆至銀行臨櫃匯款新台幣50萬元，其他5筆，都是採銀行提領現金當面交付方式給對方指派人員來收取。短短1個月內共交付380萬元，直到最後一次匯款時，經銀行員關懷提問並提醒是否碰到詐騙集團，被害人撥打165反詐騙諮詢專線詢問，才知已遭詐騙。

刑事局提醒，詐團利用網路容易操作且快速傳播特性，喜愛假冒企業家、知名人士、權威專家，甚至盜用帥哥美女照片，在社群平台以一頁式廣告，標榜「保證獲利」、「高報酬」、「穩賺不賠」等各種話術，吸引民眾點擊連結，點擊進去都是一頁式廣告。

詐團會誘騙民眾另加入LINE投資群組，要求點擊連結、填輸入個人資料及下載APP，並指示民眾操作買賣股票、期貨、外匯及虛擬貨幣等投資標的，等被害人投入大筆金錢後，再編造各種理由收費或延遲出金，目的就是要騙取被害人金錢。

刑事局呼籲，民眾應慎選投資管道，高報酬率投資標的必定伴隨高風險，如有標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」、「獲利率顯不合理」等情形，均是詐騙高風險。