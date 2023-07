裕隆集團旗下裕融企業今年參與由亞洲權威性人力資源雜誌《HR Asia》所主辦的「2023亞洲最佳企業雇主獎(HR Asia Best Companies to Work For in Asia)」,首次參賽即脫穎而出,獲頒此殊榮。顯示裕融長期發展員工關懷機制、以人才永續為核心,全心致力於打造友善平等職場的經營理念,深獲評審委員和內部員工肯定。

裕融為裕隆集團旗下汽車金融公司,近年營運績效穩健成長,除經營團隊的用心外,也歸功於將ESG永續發展概念融入企業的SAVE文化價值觀,形塑出「以人為本」、「積極創新」的企業理念。透過實際行動推動多元、平等、共融的良性循環,進而勾勒出幸福職場的長期藍圖。

裕融將所有員工的安全及身心健康放在首位,透過職場健康計畫推行:導入員工協助方案(EAP)、定期提供臨場醫師諮詢、實體與線上衛教講座及優於法令的健檢補助,平日更設有專職護理師全方位且即時的守護同仁健康狀況。

另外,為使同仁能兼顧生活及家庭需求,透過彈性工時及遠端工作設計,讓員工避開交通尖峰時段,也提供有家人照護需求的員工更多選擇,強化工作與生活平衡的靈活性。值得一提的是,在女性佔員工六成的人力結構下,公司設有暖心計畫,重視女性需求,在特殊時期給予額外照顧,提供生理期舒棉盒減少員工不便,孕媽咪計程車資補助及公司內專屬哺乳空間,皆在內部滿意度調查中獲得女性同仁高度正面評價。

秉持以員工為本的理念,裕融相當注重同仁的薪資福利保障,除優渥薪資外,每年也會參考物價與績效水準調薪。在2023年更進一步啟動「員工持股信託」計畫,與員工共享經營成果,提供同仁更安心職涯的同時,也建立員工們的歸屬感。

裕融企業為響應集團公益號召,關注弱勢偏鄉交通服務需求,以FaaS(Financing as a Service)永續金融為核心,推動社會創新MaaS服務,投入「幸福輪轉手」、「花木蘭計畫」及「TTGO花東溫馨接送」等多項社會型公益專案,創造社會影響力,並獲得第九屆公司治理評鑑第五度入榜上市公司前 5%,豐碩獲獎成果均有賴於同仁攜手努力,以傑出績效表現助力公司回饋社會、成就永續,為整個價值鏈創造正面且長遠的影響。

裕融表示,創新是公司持續轉型成長的原點,與員工間的夥伴信任關係則是企業永續經營的根本價值,本次獲獎便是最好的肯定。未來,裕融將繼續與同仁相互支持前行、共創價值,邁向美好。