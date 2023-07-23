國防部將於明（24日）舉行為期5天的「漢光39號」實兵操演，但共軍侵擾仍不間斷。今上午8時許，有澎湖漁民在目斗嶼西北方，直擊一艘大陸潛艦罕見浮上水面向南航行，無視一旁仍有貨輪與漁船，行為極度罕見，針對我方軍演意味濃厚，初步比對疑為大陸039型「宋級」潛艦。

罕見！漁船直撃陸潛艦海峡中線以西向南航行，示威意味濃厚。(漁民提供)

澎湖漁民今（23日）上午8時許，在東經118度44分、北緯24度18分，直擊大陸潛艦於貨輪與漁船之間上浮，大剌剌地向南航行，目的地不明。由於潛艦航行為求隱密，非不得已狀況不會上浮，雖然位置在澎湖與金門海域之間，不排除是搶在漢光演習前先來示威，又更加深緊張氣氛。

根據漁民提供的照片，初步比對是大陸039型「宋級」潛艦。039型「宋級」潛艦是大陸首批比照當時西方潛艦的設計，主要是淚滴型艦體與單軸七葉螺旋槳，這使得宋級潛艦在外型上達到現代潛艦的標準。

1994年首艘039試驗潛艦下水，北約將其命名為「宋級」。大約在2000年左右定型，也才正式進入量產，直到2004年，宋級潛艦完成了13艘，仍是對我具高度威脅的水下武器。