國民黨今天（23日）召開全代會，通過提名新北市長侯友宜參選總統，侯友宜是先在門口等待韓國瑜，並上前兩度擁抱，更向他致歉。媒體人黃揚明指出，侯友宜左胸前別了一個中華民國國旗徽章，這就是訴求藍軍的團結，就是強調守護中華民國的精神。

黃揚明今(23日)在政論節目《新聞大白話》中表示，侯友宜做了全套，該做的都做了。他把韓國瑜送進會場再走出來，繼續等前國民黨主席洪秀柱、以及每一位來賓，最後一位是前總統馬英九，侯友宜再跟馬英九一起進場，宛如婚宴，侯友宜就是主婚人，他是主人、他是主場，把所有賓客迎到會場，表現非常好。

黃揚明接著指出，侯友宜左胸前別了一個中華民國國旗徽章，也在影片裡面不斷強調，把中華民國國旗，放在他的心中的那一種情懷。這就是訴求藍軍的團結，也就是強調守護中華民國的精神。而今天不斷營造藍軍大團結的訴求，在韓國瑜幫侯友宜加持下，對侯友宜來講，都是好消息。