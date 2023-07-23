台北地檢署

喧騰一時的板橋幼兒園「餵藥案」，已獲檢察官不起訴處分，但事件仍餘波盪漾。國民黨立委王鴻薇日前舉行記者會指控時力立委王婉諭公布幼兒園老師個資，遭王婉諭控告加重誹謗罪後，王鴻薇發出採訪通知，表示將於明(24)日早上陪同幼兒園受害老師控告王婉諭、兒權會創會理事長王薇君、賴辦發言人戴瑋珊、民進黨立委羅致政、中原大學副教授招名威5人誹謗及洩漏個資。

發生於今年5月中旬的板橋幼兒園「餵藥案」，引發軒然大波，幼兒園老師一度飽受外界及家屬責難，更重創新北市政府及參選總統的新北市長侯友宜聲望，但案經北榮、部立台北醫院等醫療院所、調查局檢測幼兒血液、尿液及毛髮都呈陰性或未檢出後，新北地檢署7月12日偵結，認為查無犯罪證據，將園長和8名教師不起訴。

立委王鴻薇13日舉行記者會，指控立委王婉諭公布板橋餵藥案老師個資，王婉諭認為不實指控、子虛烏有抹黑、是政治操作，14日上午到台北地檢署控告王鴻薇加重誹謗罪。

王婉諭說，王鴻薇說法並非事實，其不實說法已在社群平台、網路上流傳，嚴重影響她名譽，自從她接到家屬陳情迄今，都沒有揭露老師名字、照片及電話，她先前記者會是全程直播，可以證明，並指王鴻薇在未查證的情況下，發表不實言論，她要求對方澄清，對方卻完全沒有修正其言論，為了捍衛名譽，只好提告。

對此，王鴻薇回應「歡迎來告！」，並指王婉諭先前開記者會，背後斗大的「餵毒」字樣，到現在網路都還找得到，不斷地持續傷害老師，更是嚴重的打擊老師們的正常生活。

王鴻薇今發出採訪通知，表示將陪同板橋幼兒園受害老師於24日上午到法院提告王婉諭、王薇君、戴瑋珊、羅致政、招名威5人誹謗及洩漏個資。