小S主持的《小姐不熙娣》，時常討論各種議題，近日班底佩琪在節目中爆料，自己曾因穿得少被某班底嘲諷想要搶鏡頭，讓她分不清對方是否開玩笑，而小S也猜出該班底身分就是劉涵竹，還幫解釋她就是開玩笑，不過節目播出後仍引起熱議，對此，劉涵竹也回應了。

佩琪透露某次跟一個班底第一次錄節目，她一坐下來就問說：「妳穿這樣不冷哦，妳想要搶鏡頭哦」，讓她當下有點不知對方是不是開玩笑，「可是她自己是蠻容易走心、敏感的人，通常這樣的人講話應該會比較小心吧」。

佩琪爆料被某班底嗆「穿少搶鏡頭」。（圖／取自小姐不熙娣YouTube）

小S作證劉涵竹就是開玩笑。（圖／取自小姐不熙娣YouTube）

因為佩琪一開始沒有指名道姓，小S也要她講出來讓她幫忙評評理，但她也猜中該班底為劉涵竹，對此她也當場作證，「如果是涵竹，絕對是開玩笑，她沒有那個惡意」，更開玩笑虧「她就是比較白目一點」。

佩琪也補充：「後來她也對我很好，但我就會怕怕的，覺得她是不是不喜歡我。」不過雖然有小S作證，但節目播出後，劉涵竹仍受到網友抨擊，對此，劉涵竹也向《ETtoday》還原事情始末，澄清自己絕對沒有嘲諷。

正妹爆被班底嘲穿少搏版面！全場嚇壞狂猜1女星。（影／取自小姐不熙娣YouTube）

劉涵竹表示發生在今年2月，因看到她第一次錄影穿得蠻少的，出於關心問她不冷嗎？之後笑笑跟她說，「還可以順便博版面啦」，劉涵竹強調真的是出於開玩笑的心情，沒有想造成人家不舒服的意思，並表示以後開玩笑時會特別拿捏。