繼5月中旬成立基隆市「信賴台灣之友會」，23日成立了基隆市「信賴台灣漁業後援會」，由基隆區漁會理事長簡建輝擔任總會長，聚集500位漁業代表，力挺民進黨總統參選人賴清德。

基隆市信賴台灣之友會透露，23日成立的漁業後援會，是基隆第一個百工百業後援會成立，包括基隆市信賴台灣之友會理事長童永、民進黨前主席卓榮泰、內政部長林右昌、立法委員蔡適應、台北市議員許淑華、基隆市黨部主委蘇仁和、立法委員參選人鄭文婷與基隆市議會議長童子瑋等人，都出席這次成立大會。

基隆市議會議長童子瑋指出，非常感謝基隆區漁會理事長簡建輝情義相挺，這次他站出來號召北台灣最大也最具有代表性的漁會組織，並擔任基隆市信賴台灣之友會漁業後援會總會長。童子瑋強調，漁民是基隆的根，漁民第一個站出來，相挺總統候選人賴清德，作為台灣頭第一個成立的後援會，扛下台灣頭第一面大旗，代表賴清德在台灣頭基隆一定贏。

立法委員蔡適應表示，希望在場的民眾支持賴清德擔任下一屆2024的總統，他認為目前枱面上的總統參選人中，只有賴清德對基隆最了解，後來擔任行政院長時，也多次回來基隆，關心基隆的城市發展。

另外，蔡適應也希望民眾能夠支持民進黨提名的立委參選人鄭文婷，並懇請民眾讓賴清德和鄭文婷雙雙高票當選，一起為基隆打拼。

基隆市信賴台灣之友會表示，未來後援會將會陸續在基隆市成立，包含所有百工百業及不同族群，未來會有更多人站出來宣傳、行動，影響更多的人，支持賴清德競選總統。