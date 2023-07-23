現代女性常因工作及家庭壓力大，家庭及小孩兩頭燒，生活太忙碌而導致身體容易出情況，馬光中醫創高雄中醫之先，開設專屬婦幼的中醫門診，要照顧「婦幼族群」，並特聘國寶級送子醫師-黃蘭媖中醫師為顧問，並集結旗下擁有婦幼醫科專業的醫師群，22日正式熱鬧開幕。

馬光醫療網執行長黃福祥強調，在患者之中，「婦幼族群」是特別需要被照顧及呵護的，正因為如此，打造專屬於婦幼的中醫診所也特別困難，不僅要有婦幼專科的專業醫師群，還要提供最友善的候診環境，中醫不只醫病也醫心，要將善待病患的核心價值有真實呈現，才能讓患者對於來這裡看病是感到最安心的。

馬光中醫創高雄中醫之先，開設專屬婦幼中醫門診，照顧婦幼族群。（記者呂宗正攝）

博愛馬光中醫婦幼診所擁有百坪寬敞的明亮空間，營造彷彿沉浸在森林的寧靜祥和，同時特聘國寶級送子醫師-黃蘭媖中醫師為顧問，並集結旗下擁有婦幼醫科專業的醫師群，擁有最專業的醫術並結合最優質環境，以全預約制打造出專屬的診療體驗，一同解決婦幼的疑難雜症。

現代女性常工作與家庭蠟燭兩頭燒，希望兼顧的壓力下，作息不正常導致身體狀況變差，越來越容易產生病痛，加上晚婚影響，婦科問題更是許多女性最擔心的，有時病痛並不是單一緣由，因此也常常不知該如何調養身體。

診所打造出都市裡的森林感，還有台小火車，要讓所有來看診的病患舒心安心。（記者呂宗正攝）

深耕南臺灣多年的馬光醫療網看見許多婦女這方面的需求，創高雄中醫之先，於22日開設專責婦幼的博愛馬光中醫婦幼診所，將旗下院所裡擁有婦幼專長的中醫師集結於此，不管是經期不順、備孕調理、產後護理或更年期症候群，都有最專業的醫師群為患者服務。

現代人以工作為重，許多夫妻要備孕時已超過黃金期，也特聘國寶級送子醫師-黃蘭媖中醫師為顧問，擁有近40年婦科專業的黃中醫師，是最具權威的不孕症治療專家，一同為病患尋求最有效及最安全的治療方式。

除了擁有最專業的醫師群外，診所內部擁有百坪寬敞的明亮空間，營造沉浸在森林的寧靜祥和，甚至還有台森林小火車，就是要打造出都市裡的森林感，讓所有來看診的病患，能夠看診舒心、更安心。首創全預約制的看診模式，患者只要事先預約，並於預約前10分鐘報到，即可省去候診時間，將自身時間做最彈性的安排，達到最有效的利用。