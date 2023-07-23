黃奕儒昨舉辦出道五周年音樂會。（相映國際提供）

黃奕儒 Ezu出道邁入5周年，22日舉辦《ROOM 720》五周年不插電音樂會與粉絲歡聚，他特別感謝前輩照顧：「5年的時間裡，特別感謝最初發掘我的製作人陳建良老師，還有五月天的阿信哥。如果沒有他們當初聽見並給予我許多的幫助，一定沒有辦法成為今天的Ezu。」

黃奕儒一連演唱〈我怎能留下你〉、〈不再孤單〉、〈知足〉等多首好歌，他坦言：「挑戰最大除了唱歌之外，還要身兼主持人，企劃時想著演出各種可能會發生的情況。」更打趣說，「原本想說是不是要來挑戰一下不擅長的跳舞，但想想後覺得不插電音樂會有點難執行，就留到之後10週年了」！

他準備了一首彩蛋，是從未發表的新歌作為首唱獻給粉絲，「因為歌真的很新，加上我邊練邊調整歌詞，因此常常會彈錯和忘詞，演出前幾天，不管在洗澡、上廁所，甚至連做夢都會夢到在練這首歌！就是希望可以給大家呈現最好的首唱演出。」

而他這次也親自參與演唱會大大小小環節 ，從互動遊戲、中場影片甚至到演出前的Demo歌單設計都參與其中，如今終於成功完成這巨大任務，他彷彿卸下心中大石，有種終於鬆一口氣的感覺！他更預告，「下半年計畫是先發行單曲，明年希望能完成第三張正式創作專輯」。