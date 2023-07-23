女星陳妍希以電影《那些年我們一起追的女孩》走紅，嫁給男星陳曉後，為了家庭也將事業重心轉移至大陸發展。近日，她在微博上的發文宣傳節目片段，卻被眼尖的網友發現忘刪開頭的「文案」二字，一時引發抨擊聲浪。事隔3日，她再度更新社群，透露自己飛往香港與好友見面，並未回應相關爭議。

陳妍希20日在微博上更新一則宣傳與李若彤一同上節目《少年行》的畫面片段，並配上文字介紹。誰料，有眼尖的網友發現，最初的貼文內容，開頭竟附上「文案」二字，雖然陳妍希發現後於10分鐘內火速刪除相關字句，並在底下寫上：「哈哈哈」、「這？」等字句，但仍有不少網友認為她「不敬業」，在微博上掀起一陣抨擊聲浪。

對此，陳妍希事隔3日後再度更新社群，表示自己飛往香港看Damien Rice的演唱會，並曬出與女星吳君如、容祖兒的合照，表示兩人能在百忙之餘抽空與自己見面令她相當開心。此外，陳妍希在貼文中也吐露看演唱會的心聲，直言：「我就哭了！真的太好聽了！ ！ ！也特別感動。」不過，貼文之中並未回應此前的「文案」爭議，看似懶理這場風波。

事實上，陳妍希發文宣傳的《少年行》節目組，此前也發生過標記錯陳妍希所使用微博的糗事，讓不少網友看了笑翻，表示：「所以主打一個雙向奔赴嗎」、「真的是禮尚往來」、「剛好這次扯平了，下次要再注意一下。」