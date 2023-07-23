據《路透》報導，美國眾議院中共特設委員會對4家美國創投公司展開調查，理由是這些公司資助中國的人工智慧（AI）和半導體公司研發最新科技。

報導稱，眾議院的美國與中共戰略競爭特設委員會（House Select Committee on the Chinese Communist Party）18日致函紀源資本（GGV Capital）、金沙江創投（GSR Ventures）、華登國際（Walden International）、高通風險投資（Qualcomm Ventures）， 詢問他們在中國的投資情況，並設定8月1日為回應最後期限。

該委員會在信函中聲稱，美國公司對中國的投資直接助長中國科技發展，動搖美國的科技領導地位。目前美國總統拜登（Joe Biden）政府正在考慮新法規，限制美國投資中國尖端半導體、AI和量子計算公司。

報導指出，該委員會在發給紀源資本的信中指出，紀源資本從2015年到2021年對中國的人工智慧公司進行了43次投資交易，遠遠超過了美國安全與新興技術中心在最近一項研究中考察的其他所有公司。例如，該公司投資了中國曠視科技（Megvii Technology），美國認定該公司積極參與對維吾爾人的監控工作，於2019年被美國列入實體清單，北京則完全否認中國監控維吾爾人的指控。

該委員會致函金沙江創業投資的信中指出，金沙江創業投資基金是2015年至2021年間在中國人工智慧公司中位於美國的頂級投資者之一，在此期間其至少進行了33筆對中國人工智慧企業的投資。例如專門從事人工智慧晶片的地平線機器人公司，高通風險投資公司則投資了商湯科技，該公司因被指控參與監控維吾爾人的工作而於2019年被美國列入實體清單。

該委員會稱，從2015年至2021年，華登國際有至少39%的投資是針對中國公司。華登此前投資了中國人工智慧公司雲天勵飛公司，這家公司已經被美國列入了實體清單。此外，華登國際投資了壁仞科技、晶能微電子、清純半導體等中國半導體公司。

在給高通創投的信中，該委員會稱，2015年至2021年，高通創投在中國人工智慧領域進行了至少13項投資，其中包括人工智慧公司商湯科技（SenseTime）、縱目科技和感圖科技，其中，商湯科技於2019年被美國列入了實體清單。在半導體領域，高通創投投資了人工智慧晶片初創公司登臨科技。

以上4家創投企業被該委員會要求在8月1日前提供對華投資企業詳細清單以資料。