張泰山回憶崩潰大喊故事。（TVBS提供）

張泰山接受方念華專訪。（TVBS提供）

被譽為台灣棒球傳奇的「森林王子」張泰山，日前登上《TVBS看板人物》接受主持人方念華專訪，他回憶當初踏上棒球之路，全是因為媽媽從小對他不斷的支持，成為了張泰山最重要的推進力，而他對於棒球的快樂及熱愛，表示到現在也從未停歇過，笑稱「累」從未出現在自己的字典裡。

回想起從台灣轉戰海外打球的經歷，張泰山自嘲是「棒球浪人」，透露當時要回台灣時，想到這一路離開自己的國家打球的辛苦過程，雖然開心、但也非常地累，內心突然有感而發，釋放全部情感地大喊：「我想回台灣！」成為他非常難忘的回憶，主持人方念華也不禁問道，若重新選擇，是否還會前往海外？張泰山毫不猶豫回答：「會！」進一步解釋這趟旅程使職棒生涯更加美好，和家人能夠緊密地在一起，收穫經驗非常多。

由森林王子轉變成為森林守護者，張泰山直言，雖然曾經是名球星，但現在當了教練，也要求不可以再把自己當作是明星看待，要把光環留給球員，輔助他們成為最棒的明星，「從人生經驗給出建議，一個好的教練就是『陪伴』，去聆聽他的聲音，我覺得這樣就好了。」主持人方念華聽了也認同表示，培養出下一代優秀職棒球員，其實也算是一種成功。