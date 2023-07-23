國民黨今(23日)舉行全代會，總統候選人侯友宜與台中市長盧秀燕、前高雄市長韓國瑜合體，「禿子、燕子、漢子」同框營造大團結氣勢。名嘴歷史哥李易修在《週末大爆卦》節目指出，不管現在民眾黨再怎麼強，再怎麼操作棄保，國民黨仍有15％基本保底在那邊，難以確保柯文哲單幹能贏過賴清德。當國民黨整合氣勢強起來，藍白旗鼓相當，但自己又贏不了，才有聯手空間。所以藍營恢復元氣，反而離下架民進黨更近。

「對民眾黨來講，他的目標並不全然是要把民進黨給徹底下架！」歷史哥表示，因為他們喊出來的聯合內閣、政黨輪替，裡面包含幾個可能性。如果現在兩個都強，那分而敗之，但合而守之，甚至可以反敗為勝。「現在的局勢不是很像三國嗎？」曹魏這麼強大，呂蒙打敗關羽，劉備報仇去打夷陵之戰，兵敗病死白帝城，即便到了這個程度，但是諸葛亮還是選擇聯吳制魏。吳國也知道，魏如果滅掉蜀，掉頭過來就會打吳國。

歷史哥指出，不管現在民眾黨再怎麼強，再怎麼用力棄保，能確保單幹贏過賴清德嗎？15％就是國民黨一個基本保底在那邊，那個保底你要能棄到幾％？賴清德最近從35％漸漸往4成邁進，還有綠營投票的動員率是非常高的，深綠的長輩早就已經決定非投賴不可了。自己早就試算過了，如果以投票動員率9成來講，投出來隨便都是40％、45％以上，「那你要贏過他，你要46％耶！」

「以投票率7成，最高7成5來講，你怎麼算，都很難棄保乾淨！」歷史哥強調，現在狀況其實還蠻明確的，不管柯文哲再怎麼強，國民黨依然是，就算你看不起他，瘦死的駱駝比馬大，他有這麼多執政的縣市，有一個很完善的組織，選舉其實非常吃組織。所以結果是，弱的國民黨，也很難跟民眾黨整合；很強的國民黨，也不會跟民眾黨整合。反之亦然，只有兩個旗鼓相當，又都會輸，單幹又贏不了，這時候才有聯手的空間。

歷史哥直言，自己一直以來都講這一套理論，所以樂見國民黨的整合，有人會覺得最後棄保不乾淨，就輸掉了。但這是不可能的事情，因為本來就不可能單幹會獲勝，這是一定的。那現階段國民黨慢慢恢復元氣，慢慢整合起來的時候，「其實對於下架民進黨，反而是愈來愈接近！」