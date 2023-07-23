民進黨副總統賴清德日前跟宜蘭鄉親演講時提到，「台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了」！英國《金融時報》19日披露，此言論引發美方關切，更要求台灣進行澄清。據了解，賴清德看到《金融時報》報導後的反應是有點吃驚，他沒想到華府官員反應這麼強烈！

民進黨總統參選人賴清德於7月10日下午偕同民進黨中央與「全國宜蘭旅外鄉親賴清德後援會」舉行座談會，並未對外開放，黨中央當晚提供賴清德致詞新聞稿給媒體。

賴清德當時致詞說，「台灣不放棄持續走入世界，朝向白宮這個方向，這是我們對台灣社會不悔的承諾」，「我們可以走到白宮，台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了」！

英國《金融時報》（Financial Times）19日報導，此言論引發美方關切，更要求台灣進行澄清。雖然賴辦以及外交部發言人均否認有此事。

自從1979年美國與我方斷交後，美國就禁止我們的正副總統、行政院長、外交部長與國防部長等5位高層訪問華盛頓特區。

前立委郭正亮20日在網路節目《亮劍台灣》中認為，《金融時報》報導方式是和2011年是一樣的，蔡英文2011年首次參選總統，當年9月被《金融時報》撰文提醒美國對她的兩岸政策有疑慮，那時也是席佳琳和華盛頓代表一起寫文章，事後證實是白宮國安官員講的，甚至認為是白宮國安顧問授意《金融時報》寫這篇文章。

早在今年1月16日英國《金融時報》即指出，外國對賴清德的印象主要建構在他自稱的「台獨工作者」，雖然賴後續改稱是「務實的台獨工作者」，「但是傷害已經造成」！結果這次《金融時報》再次披露，美方官員要求台灣政府澄清「走入白宮」的言論。

國民黨立委鄭麗文21日接受尹乃菁專訪時認為，賴清德講的第一天「我就說他完蛋了」，美國人應該給會他打一個很大的「叉」！在這種重大議題上，是不可以犯錯的，「我認為他很難救了、很難翻生」。

根據《中國時報》21日報導指出，民進黨幕僚對於這場不公開的行程是否要提供媒體新聞稿曾經有討論，不過賴清德認為應該公開，只是忽略了政治敏感度。賴清德隔天看到媒體把重點放在「走入白宮」，相當震驚，直呼「怎會這樣」？

另依《風傳媒》報導，賴清德看到《金融時報》報導後的反應是有點吃驚，他沒想到華府官員反應這麼強烈！

郭正亮強調，賴清德的台獨本性平時藏得很好，四大支柱的投書美國人也覺得不錯，但在民主聖地宜蘭演講時，又露出賴清德台獨的本性，講了心裡話，但「不要以為在台灣的台語演講美國不會蒐集情報，AIT很厲害的」！