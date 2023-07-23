國民黨全代會今天（23日）在板橋體育館登場，全場起立鼓掌通過提名新北市長侯友宜代表國民黨參選2024年總統。前立委郭正亮表示，在這個團結的大場面之後，鴻海創辦人郭台銘寫臉書稱「雖千萬人吾往矣」；他認為，侯友宜「打鐵還需自身硬，自己的勢造起來，就不用怕這個」。

針對今天的全代會，郭正亮今(23日)在政論節目《新聞大白話》中表示，大家預期的都發生了，侯友宜也蠻從善如流，有人建議他到一樓迎接貴賓、到場外迎接貴賓，而且聽說還等了15分鐘。這也是很有誠意。還有侯友宜再次表達他對韓國瑜由衷的抱歉，也當眾表達了。最重要的是，侯友宜演講時，帶出韓國瑜的金句， 抓到最重要的一句「莫忘世上苦人多」。

郭正亮指出，事實上，政黨輪替，「戰爭與和平」這種議題不常出現，可是老百姓生活不好過，通常我們會問「你有比7年前好嗎？」蔡英文當年也曾這樣問，那時就是太陽花過後沒多久。主軸還是內政，當然也會有兩岸的部分。

郭正亮接著點出，兩岸的部分記要立刻考驗侯友宜，搞不好8月15日就會發生，副總統賴清德訪美，中國大陸一定會做動作，這恐怕會變成例行的。這也考驗侯友宜是否能講出跟民進黨不一樣的話，等於是對他的兩岸政策做一個定調。

郭正亮表示，在這個團結的大場面之後，鴻海創辦人郭台銘寫了臉書，引用孟子的話，稱「雖千萬人吾往矣」。郭正亮覺得，侯友宜「打鐵還需自身硬，自己的勢造起來，就不用怕這個」。