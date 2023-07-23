台北101 86樓「饗 A Joy」空間設計結合台灣地貌並納入文化意涵，圖為海境裝置藝術「粼粼海之流」。（饗 A Joy提供）

台北101「饗 A Joy」橙酒火焰片皮鴨烤鴨點火秀。（饗 A Joy提供）

港點「點點心」首間品牌形象店於微風信義改裝開幕。（點點心提供）

微風南山下半年將引進正宗川菜「鵝川」料理。（微風提供）

海底撈火鍋新莊宏匯店，將於暑假期間在宏匯廣場開幕。（宏匯廣場提供）

百貨暑假話題新餐廳登場，除了眾所期待的台北101 86樓吃到飽「饗 A Joy」正式揭幕，假日晚餐突破4000元，是全台目前最貴buffet，微風信義港點名店「點點心」全新改裝開幕，打造首間品牌形象店，人氣「海底撈」火鍋也將在微風南山、新莊宏匯廣場陸續登場。

最夯的話題吃到飽餐廳，饗賓餐旅集團旗下「饗 A Joy」，終於在今（23日）正式開幕，餐廳座落於台北101 86樓雲端之際，全店占地555坪，共有282個座席，空間設計上結合台灣地貌，打造看山、賞海、思原鄉、遊城市的沉浸式餐飲體驗，午餐及晚餐分別為3280元、3880元，加上服務費後每客超過4000元，比同集團的旭集假日晚間價格高出快2倍，登上全台最貴buffet，而0至12歲的嬰兒、孩童也需要收半價費用。

「饗 A Joy」選用上等食材，有來自阿里山的新鮮現磨山葵、屏東古法釀造的手工醬油、南投職人莊園級茶葉、每日入港基隆崁仔頂的海鮮，及嘉義布袋以手工日晒鹽聞名的鹽花等，訴求每一個在地食材皆悉心挑選。明星菜色包括：現開生蠔、炙燒A5和牛握壽司、A5生和牛最中，燒烤帝王蟹腳、北海道干貝佐雞尾酒醬、橙酒火焰片皮鴨、魚米之鄉帝王蟹泡飯、酥皮花膠佛跳牆、蟹黃小籠湯包、直送溫體牛肉湯等。

香港港點店「點點心」2015年來台，首家門市微風信義店距今屆滿8周年，品牌近期也改裝升級品牌形象概念店，昨（22日）已正式開幕，新揭幕的形象概念店全店面積72坪、客席數僅82位，並設有全台唯一獨立式包廂，提供給家庭與聚餐需求的消費者新選擇，同時推出信義形象店的限定菜單：港式雞蛋仔、港潮調酒、粵式金沙叉燒、XO蒜辣雞中翼、鮮奶酥酥黑皮塔等10多道全新品項。

微風南山下半年除引進知名韓式料理「涓豆腐」外，正宗川菜「鵝川」及「海底撈」也將強勢進駐，其中微風南山海底撈將傳承原信義區第一間店，並升級為「海底撈新一店」，以全台首創第三代店型為主軸，滿足市場更高的期待。

新莊宏匯廣場為滿足新北市廣大市場需求，宣布海底撈宏匯店在暑假期間即將開幕，另日本超人氣鬆餅店「WOOSA屋莎鬆餅屋」，也將於8月1日在宏匯廣場3F試營運。