人民幣國際化的話題，在大陸境內討論的熱度明顯高於海外市場，國際間亦視之為中國大陸拿下「明日美元」地位的雄心，標準普爾全球評級指出，人民幣國際化若要加速進程，有四個「檢查」關卡需要逐一克服，包括門檻極高的資本帳、經常帳的公開。

依照今年來美元指數逐波向下，7月中旬一度跌破100大關，非美貨幣由歐元、英鎊趁勢領先反彈，連弱勢連三年的日圓也見到反彈，同為全球銀行金融電信協會（SWIFT）排名全球五大活躍貨幣的人民幣，僅見到0.05％的微幅升貶，反而人民幣兌新台幣的匯率變動較明顯，近周來人民幣走升0.8％、至4.366。

從央行統計的亞洲主要貨幣中期變動，自2020年至今、或2021年至今，人民幣和新台幣兌美元匯率，幾乎貶幅一致，2020年至今的貶幅分別為8.86％、8.75％，2021年至今的貶幅分別為11.1％，11.36％。 相對上，日圓兌美元匯率則大貶27.06％、18.58％。反映出央行在管理新台幣匯率中，對人民幣匯率的定錨意義。

人民幣國際化早在十多年前就列為大陸人民銀行的政策目標，中國人民大學以學術界立場提出進度報告，最新報告的研究時點截止至2022年底，人民大學版本的人民幣國際化指數RII 6.40，較上一年度增長18.08％，繼續保持長期向上態勢。該項綜合量化指標，以數據呈現人民幣在貿易、金融交易、外匯儲備等各方面的國際使用程度。

SWIFT人民幣國際化報告則為國際間較常採用的資料，剛公布的2023年7月報告顯示，人民幣在國際支付使用占比再度提升，排行五大國際貨幣的老五地位已愈加穩固。統計顯示，及至6月，人民幣在全球支付的占比2.77％，較5月增加12％。時間拉長來看，今年1至6月人民幣在全球支付的占比月月走升，自1.91％、2.26％，2.29％，2.54％至2.77％，成長幅度亦有放大的趨勢。

然而，時間拉長到2021年、2020年來觀察，可以發現並沒有像今年來的明顯成長趨勢，反而是占比使用率持續上下波動，曾經最高來到3.2％，最低僅1.8％，無法看出穩定的走勢。標準普爾全球評級指出，隨著中國的崛起，人民幣在全球市場的使用正在增加，全球影響力也在不斷增強，中國官方積極於安排各式各樣夥伴國家以擴大國際用途。惟需注意的是，人民幣使用於全球市場，有「中國的觀點」和「其他經濟體的觀點」，兩個角度看問題絕然不同，像其他經濟體為什麼願意在國際經貿交流中更加使用人民幣？這並不是個簡答題！

標準普爾全球評級亞太區經濟學家Vishrut Rana表示，中國大陸金融市場對全球投資者仍然具有吸引力，以人民幣結算可以降低跨境交易成本，能創造外幣需求多樣化，但是人民幣被全球市場使用占比或重要性要提升，應通過四個重要關卡的測試：1、外匯市場上，人民幣使用要更大量；2、有更多第三方、更大量地使用人民幣；3、更大的資本帳靈活度；4、持續的經常帳戶赤字。

標普認為，中國官方似乎不急於取消資本帳戶限制，匯率的靈活性無法呈現，人民幣的國際化的進程僅能是漸進，涓滴要能成河恐怕有待長長的時日。