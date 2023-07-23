舞蹈家簡珮如在疫情間依然持續創作，曾在2020年返台隔離時，運用14天時間，完成編創作品《島》。圖為2023年演出片段。（讀者提供／李欣恬台北傳真）

雕塑作品的屬性為靜物，而美國貝西獎得主、舞蹈家簡珮如透過舞蹈語言，讓藝術家的作品活起來。（讀者提供／李欣恬台北傳真）

雕塑作品的屬性為靜物，而美國貝西獎得主、舞蹈家簡珮如透過舞蹈語言，讓藝術家的作品活起來。簡珮如於7月初才在義大利發表新舞作《Pretend》，又馬不停蹄地返台，和雕塑家康木祥合作，以舞蹈和他的作品對話，在鵝鑾鼻燈塔前跳舞，本周末又以藝術家江賢二畫作為靈感，編創作品《Pure》，原本靜止不動的畫作，也在她的舞蹈演出裡，有了全新的欣賞角度。

簡珮如表示，她在去年受邀參與義大利的DAP舞蹈節，因而有了和日本藝術家安田侃作品合作，以其作品《無意識》為創作靈感編舞，開啟了她對藝術作品另一層新的想像。

今年再度受邀參加DAP 舞蹈節，又與義大利雕塑家史特凡諾（Stefano Bombardieri）合作，要以他的作品《犀牛》為創作發想，因此她找了老友、英國侯菲胥舞團排練指導張建明一起演出。值得一提的是，前北藝大舞蹈系主任張曉雄，也受邀在此舞蹈節開設大師班。

簡珮如表示，義大利的DAP舞蹈節位於皮耶特拉桑塔（Pietrasanta），當地出產白色大理石，也因此是一個以工藝和石雕聞名的小鎮，過去藝術家米開朗基羅正是第一個認識到當地石材的藝術家。

簡珮如畢業於北藝大舞蹈系，2011年以實習舞者身分加入瑪莎葛蘭姆舞團，2012年成為正式舞者，2014年升為該團首席舞者，現為獨立舞者。她在2017年曾返台在世大運演出，因此廣受台灣觀眾關注。

近年疫情間，簡珮如依然持續創作，曾在2020年返台隔離時，運用14天時間，完成編創作品《島》，並在桃園鐵玫瑰藝術節首演，這部作品反映了時代，描述疫情間人們長時間待在家裡，渴望突破限制，破繭而出的心境。

此外，她也嘗試擔任舞蹈電影的演員，近期發表的電影《Nala》，描述一名流產女子如何從傷痛中痊癒，而故事是來自導演女兒的經歷，透過舞蹈表現哀痛與悲傷，以及釋放。