許多孩子童年時都會一起睡覺，不過隨著年齡成長、第二性徵逐漸成熟，可能越來越不適合一起睡覺。一位人妻分享，婆婆以前常在沒事先告知下，帶著小姑的兒子一起到她家住下，現在外甥已經讀高中，她2個女兒也讀國中，婆婆又帶外甥來住，還想讓孩子們一起睡覺，沒想到她反映不適合後，老公跟婆婆竟異口同聲說，「都是一家人！睡一起有什麼關係」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「匿名2公社」發文表示，婆婆很喜歡沒告知就直接帶著外甥跑到家裡住，以前婆婆會和3個孩子一起睡一間房間，不過現在外甥讀高中、女兒們也讀國中了，她覺得男女授受不清，所以讓女兒們和自己、老公同睡一間房，沒想到老公跟婆婆竟異口同聲說，「都是一家人！睡一起有什麼關係」，讓她當場傻眼，狠狠瞪了老公一眼，結果婆婆還是覺得孩子們睡一起沒關係，「而且我想要跟他們聊天」。

原PO則指出，以前可以睡在一起是因為孩子們還不懂，現在孩子們長大了有自己的隱私，如果還睡在一起不太好，婆婆卻開始情勒，「唉我知道我每次來妳都不高興，我只是想看看孫子」，讓原PO只能反駁，「媽我沒那個意思，我只是覺得孩子們都長大了，本來就不應該還睡在一起」，幸好小女兒也說現在跟哥哥一起睡覺很奇怪，衝突才沒有進一步擴大，不過還是讓原PO忍不住感嘆，「講到最後好像是我太小題大作？」

對此，許多人紛紛回應，「狗屁婆婆跟低能老公就是造就離婚率倍增的主因」、「這婆婆不告知就來已經沒禮貌，孩子們也國高中發育了，還覺得沒差…很多變態性侵害都是自家人，妳沒問題，有問題的是這母子」、「把老公趕去跟婆婆跟小姑兒子睡，你自己跟兩個女兒睡就好，反正老公說一家人」。