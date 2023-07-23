日本大阪府臨空城車站今（23日）上午驚傳隨機砍人，一名男子10時30分左右持刀，在車廂內攻擊乘客，導致3人受傷，幸好沒有生命危險。有台灣人當時正好在該班列車上，本人也還原事情經過，現場血跡斑斑，所有乘客嚇到瘋狂往樓梯衝，場面相當混亂。

事情發生在一輛開往關西國際機場的JR列車上，男子在車廂內突然拿出預藏的2把刀，朝周圍的乘客揮舞，造成20多歲男車長、70多歲及20多歲男乘客受傷，緊急送醫救治，所幸沒有大礙。

擁有2萬粉絲的網紅安安向《ETtoday新聞雲》透露，當下她和另一半準備搭手扶梯到月台，要到機場趕飛機，結果看到一堆人慌張衝出來，雖然不清楚狀況，但還是跟著人潮，扛行李箱轉樓梯衝下來，因為聽不懂日文，無法得知廣播內容，不知道發生什麼事，「但旅客就彼此透過肢體語言了解狀況」。

不久後警察趕到現場，將嫌犯壓制在地，安安親眼目睹有乘客頸部遭刺傷，而列車在11時45分左右才恢復行駛，她上車發現地上還有零星血跡沒清除。還好時間充分，後來他們順利搭上飛機，一切平安。

經過此事，安安提醒大家，出門在外要提高警覺，一定要預留充分時間前往機場。至於砍人男子，目前已被警方依殺人未遂罪嫌逮捕，將進一步調查，釐清犯案動機與詳細案發過程。