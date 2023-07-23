台南市登革熱本土確診病例今天新增15例、1例境外移入，累計本土病例499例，由於近日病例數竄升速度快，且呈現各里零星噴發，擔心疫情擴散，又每天都下雨，接下來還有颱風來襲，防治人員形容，「真的很晴天霹靂」。

台南今天新增15例包括永康區7例、東區4例、安南區3例及仁德區1例，14例是由診所或醫院通報確診，1例由防治中心擴大採檢發現。衛生局指出，為了鼓勵診所與醫療院所通報，通報1例確診獎金500元，畢竟採檢、通報、送驗都會增加醫療院所行政負擔，因此，也很樂見醫療院所通報病例數有明顯攀升。

衛生局除鎖定永康區兵仔市場為登革熱重點防治區域，另外，鑒於崑山里病例數也不少，因此，明天也將針對崑山市場展開清消。

永康區長陳勝楠說，目前五王里是永康區病例最多的一里，是登革熱防治「重中之重」，白天既有的噴藥、孳清外，區公所近日與鄰長更改成晚上走進家戶宣導孳清，因為平常白天民眾多上班不在家，宣導防治效果也打折，晚上由鄰長帶著防疫人員前進家戶，很多里民才有感，進而喚起大家防治意識，動手孳清，五王里今日病例數難得「掛零」。

由於接下來將有颱風襲台，衛生局表示，目前每天都規畫化學防治作業，一旦宣布放颱風假，噴藥也將順延1天。