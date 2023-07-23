嘉義基督教醫院與肝病基金會及全台共24家醫院合作，今天聯合舉辦免費腹部超音波檢查活動。（嘉義基督教醫院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義基督教醫院與肝病基金會及全台共24家醫院合作，今天聯合舉辦免費腹部超音波檢查活動。（嘉義基督教醫院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義基督教醫院與肝病基金會及全台共24家醫院合作，今天聯合舉辦免費腹部超音波檢查活動。（嘉義基督教醫院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

7月28日為世界肝炎日，為提醒國人保肝的重要性，嘉義基督教醫院與肝病基金會及全台共24家醫院合作，今天聯合舉辦免費腹部超音波檢查活動，嘉義市共有275位名眾參加，其中篩檢出肝臟腫瘤4位、肝硬化1位、腎臟腫瘤2位、腎囊腫28位、腎結石16位、膽結石48位、膽息肉26位，且多數個案都有脂肪肝問題。

嘉基表示，去年腹部超音波受檢人數有227人，共檢出有9位明顯異常，分別為肝臟腫瘤3位、腎臟腫瘤2位、腎囊腫1位、腎水腫1位、膽管擴張疑似膽囊炎2位，多數個案都有脂肪肝問題，所幸9位明顯異常個案經回診進一步檢查，皆非惡性腫瘤，定期追蹤即，而今年嘉基更擴大提供300個名額供民眾免費登記檢查，也呼籲40歲以上民眾，每年1次腹部超音波檢查，讓肝病在台灣除名。

嘉基胃腸肝膽科醫師陳啟益指出，依衛福部資料顯示，肝癌為國人10大癌症發生率第5位，發生人數為1萬1272人，2021年國人死因統計資料顯示，有1萬2035人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，其中，慢性肝病及肝硬化為主要死因第10位，肝癌則高居主要癌症死因第2位，每年有7000多人因肝癌過世，其中許多家庭重要經濟支柱，一人得肝癌，全家頓失依靠。

嘉基指出，雖然公共衛生觀念提升、藥物治療及大規模疫苗注射，台灣B肝盛行率已大幅降低，但有約2成肝癌並不是罹患B、C肝炎所導致，主要是近幾年國人飲食習慣造成，包括喜好手搖杯含糖飲料、高脂肪食物、油炸食物及久坐缺乏運動等，導致體重增加及非酒精性脂肪肝病等健康問題。

嘉基強調，這種健康警訊，雖無立即性的危害，若長期未改善或不治療，即有可能演變成慢性肝炎，進而發展成肝纖維化，最終導致肝硬化及肝癌，進一步提醒，藉由控制體重、均衡飲食、規律運動、養成健康生活型態有助改善脂肪肝。

嘉基與肝基會本於照顧國人健康使命，超前部署，希望結合社會各界愛心力量執行「今年超了沒？全民腹超活動計畫」，藉由腹部超音波檢查，早期發現肝腫瘤，簡單、不痛、沒有輻射、確診率高，是篩檢肝癌最重要的利器。