被譽為「20世紀末最正美少女」的日本女星廣末涼子，日前爆出和米其林名廚鳥羽周作雙出軌，她道歉並宣布無限期停止演藝活動，今（23日）更拋出震撼彈，與藝術家老公Candle JUNE離婚，而過去曾跟她傳過緋聞的男星佐藤健，今巧合在直播節目露面，畫面引起熱議。

廣末涼子2014年曾被拍到夜會男神佐藤健，她以短裙網襪造型到佐藤健家，還共處9個小時才分開，不過雙方都否認不倫戀。今佐藤健受諧星好友邀請，上直播節目《FNS 27小時電視台》，挑戰益智問答環節，看完題目後要在15秒內回答。

輪到佐藤健答題時，他絞盡腦汁想後回答，不過整段畫面都是他帥臉大特寫，不僅現場發出歡呼聲，連主持人都被迷倒，開玩笑表示「我再給你15秒，你像剛剛那樣再來一次」。網友見狀也熱議「帥氣的破壞力，太厲害了」、「我可以重複看好幾個小時」、「連沉默都那麼帥」。

廣末涼子今透過透過經紀公司表示，在和丈夫討論後決定離婚，已經提出離婚申請書，透露為了讓事件有個結束，不再擴大焦慮和擔憂，因此才通過聲明告知大眾。