據民眾投書投書指出，碳權交易所在毫無配套措施下貿然開張形同詐騙，環保署回應，即將成立的碳權交易所，是在「氣候法」的規範下委託金融監督管理委員會指定而設置，是產業界殷切期盼協助減碳的新契機。

環保署表示，碳權交易所將以推動自願減量交易制度為主，協助國內產業在面對國際產業供應鏈要求及未來因應國內減碳規範，也鼓勵事業或各級政府自行或聯合共同提出自願減量專案申請取得減量額度，取得之後可在交易平台上，公開透明的移轉、交易或拍賣予有碳費抵減或增量抵換需求者。

環保署指出，此種多元減量誘因機制可激發各界投入減碳行列，再依照減量技術發展情形穩步調整對策，最終邁向淨零。政府目前已按部就班逐一展開碳費徵收與碳交易相關工作，將持續與各級政府、全體國民、事業、團體努力推動。

環保署表示，我國規劃推動徵收碳費，未來面對歐盟碳邊境調整機制（Carbon Border Adjustment Mechanism CBAM）將獲得碳價扣抵；環保署已在進行碳費徵收法制作業，過程中環保署及經濟部將與歐盟保持密切聯繫，持續關注其政策發展，以利產品輸出，降低產業衝擊。

環保署指出，歐盟碳境調整機制法案在今年5月17日生效，將於今年10月1日至2025年12月31日進入過渡期，2026年1月起將全面實施。依其法案第3條及第9條規定，產品已於原生產國有效支付（effectively paid）碳價（其形式包含「稅（tax）」、「稅捐（levy）」、「費（fee）」及「溫室氣體總量管制及排放交易(ETS)」），將相應調整進口時須繳交之CBAM憑證。我國即將實施的「碳費」屬於歐盟碳邊境調整機制（CBAM）定義的有效碳價形式之一。