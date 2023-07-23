路透社報導，本週末有數十萬人走上柏林街頭，慶祝克里斯多福大街紀念日（Christopher Street Day），並要求LGBTQ+族群平權，身為德國軍隊第一位跨性別指揮官的畢方發表演說。

克里斯多福大街紀念日是一個在歐洲多座城市舉行的LGBTQ+群體年度慶典和遊行活動。

目前仍在軍隊網路資訊部門任領導職、現年49歲的畢方說：「我聽到一些我以為我們1945年過後就不會再出現的言論。」

德國內政部數據顯示，針對女同性戀、男同性戀、雙性戀和跨性別群體的仇恨犯罪數量正在上升，去年官方登記的案件增加15.5%，達到1005起。

畢方表示，雖然近年來取得積極成就，但「排斥、汙名化、分裂的感覺」正在煽動反LGBTQ+情緒。

畢方今天接受路透社訪問時說：「這是一個巨大的恥辱。這不僅是恥辱，還令人擔憂。」她也說，柏林「恐懼跨性別者、恐懼酷兒、恐懼同性戀的暴力也在顯著增加」。

近幾十年來，德國首都柏林對性別和性少數群體的包容力眾所皆知。

畢方表示，極右翼政黨支持者助長反對LGBTQ+權利的聲浪升高，特別令人擔憂。

「週日畫報」（Bild am Sonntag）委託德國民意調查機構Insa進行的一項調查結果顯示，因攻擊LGBTQ+權利而受到批評的極右翼德國另類選擇黨（AfD）支持率來到創紀錄的22%。