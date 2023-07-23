中國經濟復蘇疲軟的現象出乎外界意料，中美競爭超級大國的情勢也出現變化。一些人預測中國GDP超越美國時程將大幅改變，甚至無法真正超越美國。德媒引述法國經濟學家預測稱，未來15年中國經濟規模仍很有可能趕上美國，但不會「顯著超越」，預計自2035年起，兩國GDP增長率可能會非常接近。

德媒《商報》發表題為《超級大國之爭─美國如今會把中國拋在後面嗎？》的文章指出，在經濟超級大國的角逐中，中國看似已經逼近美國。然而，「許多專家看來，中國經濟的不穩定性要比表象嚴重。與此同時，美國的再工業化戰略出人意料地取得成功。而且，與中國相比，美國並不面臨人口結構問題。」

文章認為：「在這場21世紀全球經濟與政治主導地位的角逐中，力量對比有所變化。過去很長時間裡，中國崛起為世界最大的經濟體似乎勢不可擋。」「然而如今，這幅圖畫變得不那麼清晰。」

該文引述世界銀行的預測指出，「如果中國不進行深層次的改革，那麼在2030年以前，平均每年的增長率將為4%」。法國外貿銀行亞太首席經濟師赫萊羅（Alicia Garcia Herrero）表示，這意味著接下來15年裡，世界第2大經濟體的中國仍有可能趕上美國，但不會「顯著超越」。她估計，2035年起，兩國增長率可能會接近。也就是說，「兩者都不會明顯超越對方」。但赫萊羅也強調，長期來看，有許多不確定性，首當其衝的就是中國迅速老齡化的影響。