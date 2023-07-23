張姓男子2019年騎車載著伍姓女子騎車行經桃園中壢某路段時，因為台電人孔蓋附近有凹洞，2人摔車骨折，法院認為台電、養工處有責任，須賠償騎士及乘客。（賴佑維攝）

張姓男子2019年騎車載著伍姓女子騎車行經桃園中壢某路段時，因為台電人孔蓋附近有凹洞，2人摔車骨折，半年無法工作。台電、桃園市養護工程處都不認帳。張、伍提告，法院認為台電、養工處都有責任，判賠伍女45萬餘元、張男30萬餘元。

張男、伍女主張，2019年5月7日騎車經過中壢民族路時，因為台電桃園營業處設置孔蓋維護失當，導致周圍有空洞，機車輪胎深陷空洞而倒地，2人飛出車外，因此骨折、身上、臉部擦挫傷，2人認為，道路由養工處養護，孔蓋是台電設置，應負擔醫療、看護及無法工作損失。

雖然台電稱道路養護機關是養工處，且收到通報後有依程序臨時填補，另事故當天有安排維修，但天候不佳無法施工，已經盡巡檢、維修義務。養工處則說，孔蓋周圍有坑洞是台電所致，當時也通知台電改善。

法院認為，該事故台電、養工處都有責任，因此計算醫療、看護及撫慰金等，台電、養工處須賠償伍女45萬1元、張男20萬3027元，可上訴。

對此養工處表示，尚未收到判決書，後續會等收到判決書後與法務單位研議評估如何處理。