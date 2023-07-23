民眾黨總統參選人柯文哲23日前往高雄林皇宮參加「高雄市台灣選哲之友會成立大會」，現場超過1000人到場支持。（洪浩軒攝）

民眾黨總統參選人柯文哲23日前往高雄林皇宮參加「高雄市台灣選哲之友會成立大會」，現場超過1000人到場支持。（洪浩軒攝）

民眾黨總統參選人柯文哲23日前往高雄林皇宮參加「高雄市台灣選哲之友會成立大會」，現場超過1000人到場支持，柯文哲指出，人民已對藍綠2黨感到厭倦，民眾黨要建立聯合政府、團結台灣，並終結藍綠惡鬥，讓台灣可以重新成為團結和諧的國家。

柯文哲致詞時指出，民眾黨在台灣出現，就是因為人民對2黨已有厭倦感，國民黨不用特別討論，而民進黨已與30年前不同，墮落如此快速，讓大家相當失望，台灣歷經3次政黨輪替，可是都沒比前更好，這幾年也看到民進黨的傲慢，每天控制媒體，利用側翼、網軍帶風向，甚至在立法院也可以看到民進黨鴨霸、一黨獨大的傲慢。

柯文哲提到，台灣政治發展應該不分顏色、用人唯才，但他質疑民進黨政府任用的經濟部長搞到經濟迷航、能源政策亂七八糟，她夠格嗎？農委會主委則是除補貼外想不出農業政策，他夠格嗎？另外NCC主委明明是政治打手，他夠格嗎？

柯文哲痛批，對於政治只有3個重點「對的事情做」、「不對的事不要做」、「認真做」，但民進黨政府「對的事情不做」、「不對的事一直做」，而且看起來還很懶惰，政策應該要有引導性、前瞻性，但除大撒幣，真看不出民進黨政府有何政策。

柯文哲說，他在2014年以不同於藍綠的白色力量興起，而2024年要再發動一場顏色革命，那就是不分顏色一同建設台灣，民眾黨要建立聯合政府、團結台灣、終結藍綠惡鬥，讓台灣可以重新成為團結和諧的國家。民眾黨成立4年來，支持度越來越高，從一開始微弱力量，到現在已經做到三分天下，他已經站穩腳步朝勝選邁進，相信只要繼續堅持，一定可超越藍綠、政黨輪替、改變台灣，請大家義無反顧拚一次，一起改變台灣歷史。