CNN報導，綜合基輔軍方、地區長官，以及俄羅斯獨立網站的最新消息，雖然目前局勢大致上是烏克蘭反攻，俄羅斯防守，但是俄羅斯相對有利的盧干斯克前線地帶，卻是俄軍更具進攻性的姿態，甚至使烏克蘭處於不利地位。

烏克蘭任命的盧干斯克州長利蘇霍爾(Artem Lysohor)說：「昨天，敵軍試圖幾乎沿著整個前線（穿過盧甘斯克地區）推進。所幸被我軍阻止了。敵軍遭受重大損失，但每天都在增加壓力。」利蘇霍爾也點出了5個俄羅斯軍隊攻擊的地點。

另外一個重大交戰區，是萊曼(Lyman)到庫皮揚斯克(Kupyansk)一線，俄軍在東部地區集結了10萬大軍，這些城鎮相距約 100 公里，位於巴克姆特以北。

烏克蘭軍方發言人切列瓦蒂（Serhii Cherevatyi）表示：「儘管局勢複雜，但一切都在我們的控制之下。」

「敵人正在按照慣例行事，以最大程度的火砲與空襲，對我們的陣地進行轟炸，然後以排連級的步兵單位，試圖佔領我們的陣地。」

俄羅斯軍事網站 Rybar 稱，「我軍已佔領庫皮揚斯克以東的莫夫查諾韋村(Movchanove )的火車站，並擴大了附近城鎮萊曼佩爾西(Lyman Pershyi.，位在庫皮揚斯克以北)周圍的控制權。

CNN強調，這些戰報無法被核實，雙方對戰場的說法都會有所保留，但值得注意的是，烏軍說的重要激戰地區，與俄軍所說的優勢地區大致是相同的，顯示俄羅斯在同一地區取得了一定的進展。

至於巴赫姆特(Bakhmut)，烏克蘭軍隊繼續努力奪取周圍的地勢較高的地區，但付出代價很大，而收穫很小，並且難以防守。

親俄媒體Rybar報導說，烏克蘭軍隊「再次奪取巴赫姆特以南的克里西夫卡鎮(Klishchivka)附近高地，但是烏軍遭到重大損失。」

烏克蘭軍方發言人切列瓦蒂說：「烏克蘭國防軍正在巴赫姆特周圍掌握主動權，向敵人施加壓力，一公尺一公尺的收復烏克蘭土地。」