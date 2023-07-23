民進黨總統、立委參選人於16日在圓山飯店合體造勢，總統蔡英文、民進黨主席賴清德、行政院長陳建仁等人出席。（資料照片）

國民黨今（23）日舉行全代會，正式提名侯友宜參選2024年總統，藍營許多立委參選人均出席。國民黨台北市議員游淑慧在臉書貼出參加全代會的照片，並直言「不是大飯店的冷氣，不需外套 短袖剛好」！

民進黨總統、立委參選人於16日在圓山飯店合體造勢，總統蔡英文、民進黨主席賴清德、行政院長陳建仁等人，穿著「挺台灣」字樣的外套大進場。有記者問蔡英文「總統妳會不會熱？」蔡英文笑回：「冷氣還不錯！」

經濟部先前祭出新的限溫令，要求業者用餐時段將冷氣溫度控制在23度上下。且「館長」陳之漢發起的「公平正義救台灣」凱道集會同樣於16日下午14時登場，時值酷暑天氣，更傳出有民眾中暑昏倒。

資深媒體人黃揚明在臉書貼出「台電電力粉絲團」2022年7月的宣傳圖卡，當時勸導「當吹冷氣吹到要穿外套，表示冷氣溫度調得太低了！建議應將冷氣溫度調高，而且冷氣每調高1度可省空調電力6%！」

國民黨立委參選人游淑慧今（23）日參加國民黨全代會，和同黨參選人一起打卡自拍，除了貼自拍照外，還貼了民進黨蔡英文賴清德等在圓山飯店穿外套的照片，更嘲諷民進黨稱「不是大飯店的冷氣，不需外套，短袖剛好。知道冷熱，節能省碳！」

網友留言回應，「民進黨全代會現場，有人穿外套！想必冷氣很強」、「國民黨穿白上衣能散熱、民進黨穿厚外套耗冷氣」、「強烈的對比」、「沒比較就沒有傷害」！