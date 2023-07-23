國民黨今(23日)舉行全代會，總統參選人侯友宜接收團結溫暖，氣勢回穩。前立委郭正亮近日稱「8月15日一定會出現大事，侯友宜準備好了嗎？」新黨台北市議員侯漢廷也表示，在今年暑假7、8月、約農曆7月，會出現兩岸的兵凶戰危狀況，可能原因之一是副總統、民進黨總統參選人賴清德的訪美行程，然後是823紀念活動及8月底雙城論壇。愈面臨戰爭風險才能凸顯和平的可貴，是最能夠展現關鍵議題的時刻，要好好把握。

「我大約在半年前，向神明請示，當然民俗說法不可盡信。」侯漢廷表示，請示到，在今年暑假7、8月，可能是農曆7月，會有兩岸的兵凶戰危。「我當時覺得很奇怪，反正很多個聖笅！」自己就覺得奇怪，兩岸今年應該是春暖花開，拜登要選舉，感覺也不會刻意要製造兩岸緊張？大陸也希望兩岸愈來愈好，疫情也要解封了，在當時沒有辦法理解，到現在才突然發現為什麼，「就因為賴清德要過境，或串訪美國啦！」

侯漢廷提到，所以8月會發生3個重要的事情，第一個就是賴清德要過境，目前時間還不確定，可能是在8月15、16日左右。第二個就是823紀念日，郭台銘會不會有所動作？他會不會到了金門，再度倡導他的金門和平宣言？侯友宜或柯文哲在823當天，會不會有一些宣示或活動？

「第三個，8月底還有雙城論壇！」侯漢廷強調，所以8月註定會是一個兩岸都特別關注，都會討論到兩岸相關議題的月份。那侯友宜或柯文哲要如何回應？要如何爭去到更多支持者？舉例，比如說站在侯友宜或柯文哲的立場，你對於賴清德過境美國，導致兩岸兵凶戰危，假設當時又有圍島軍演的話，你怎麼看？你不能肯定、支持賴清德赴美，也不能一面倒地譴責中國大陸，「你要是這樣子的話，那票投民進黨就好了啊！」

侯漢廷指出，應該要說，投我就不會有這個問題了，因為我們跟大陸有互信，大陸反對的是民進黨；或只要我執政，兩岸就不會有兵凶戰危。誰才能下架民進黨？誰才能帶領台灣走向和平、走向繁榮？過去這半年兩岸的確比較春暖花開，也比較容易被民進黨貼上紅帽的標籤。愈沒有戰爭的時候，愈主張和平，就會被罵成是投降。但愈面臨戰爭風險的時候，大家就會比較緊張，因為大家真的害怕打仗，才能凸顯和平的可貴。

侯漢廷直言，現階段很多支持者仍然不會因為大頭說要支持誰就聽，因為每個人都有自己的主見。所以關鍵在，到了8月的時候，是一個最能夠展現候選人個人特質及關鍵議題的時間，候選人都要好好把握。

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