台積電位於日本熊本的新廠正如火如荼興建之際，員工的住宿問題也在陸續解決中。據日媒報導，針對台積電員工及家屬與其他半導體企業員工所打造的集合住宅區一期工程，已在22日舉辦了竣工儀式。當地房產業者表示，希望打造一個讓台灣員工安心生活的環境。

據日本《熊本日日新聞》報導，隨著台積電在熊本縣菊陽町建廠，當地政府也在努力協助解決員工住宿的問題。熊本市政府去年釋出公有地、由民間業者在楠集合住宅區興建的4棟3層樓公寓已經完工。全部3LDK戶型都已被包下，總計共有42戶將從8月起陸續入住。業者表示，公寓內均配有冰箱、洗衣機、家具、清潔工具與餐具。

另一棟建築則為1LDK戶型，提供9戶入住，預計將在9月底完工。

當地是熊本市的公有地，曾建有3棟、120戶的住宅，但因為建築老朽而拆除。熊本市考量到這裡距離台積電的新廠僅約10公里，因此決定利用這塊土地來改善台積電與其他半導體相關企業員工的住宅環境。

不過根據日媒先前報導，台積電料將派出上百名員工進駐當地，龐大外派人員的住宿問題，顯然還有待解決。