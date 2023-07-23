將軍吼閉幕煙火秀絢麗點亮小漁港夜空。（程炳璋攝）

台南市夏日音樂節「將軍吼」首日創下5萬人潮，23日再湧入4萬人，小漁港連2天掀高潮，漁港堤防的閉幕煙火秀更是全場吸睛焦點，2天活動吸引9萬人潮創活動12年來新高。

台南市老字號招牌的將軍吼音樂會人氣逐年暴漲，過去曾有歌迷聽完演唱會不過癮，一群人再到馬沙溝徹夜包場開趴。今年活動再度嗨翻原本恬靜的小漁港，首日主題「將軍狂派對」吸引5萬人進場。

台南市23日主題「港口流行趴」，將軍港下午飄起小雨，天氣陰涼，港邊吹起海風，氣候宜人，中午就有追星歌迷進場排隊，搶占最佳聽歌位置，傍晚人潮漸增，人氣男團FEniX與蔡健雅擔綱雙壓軸演出，共湧入4萬人。

許多歌迷乾脆在舞台前鋪起野餐墊，全家邊野餐邊目睹偶像歌手丰采，活動2天共吸引超過9萬人潮，創下舉辦12年來新高紀錄。

台南市長黃偉哲23日登台主持7分鐘閉幕煙火啟動儀式，今年有全台數量最多的風火輪煙火，港邊早有專業攝影師架好腳架，準備捕捉海港煙花風情。

漁港高空煙火秀在蔡健雅演唱完「我要給世界最悠長的濕吻」開始，晚間8時煙火升空，全場數萬觀眾拿出手機對準絢麗的漁港夜空，拍下最美的瞬間。

台南市觀旅局表示，台南市下周還有U12世界盃少棒錦標賽、七股海鮮節登場，台南市10月底還有全國運動會，持續炒熱暑假活動。