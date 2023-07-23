精緻早午餐Chill Chill Brunch，亮點之一是早午餐可吃到限量的威靈頓牛排。（Chill Chill Brunch提供）

台中Chill Chill Brunch座落在七期豪宅區，採光良好，用餐氛圍舒適寫意。（Chill Chill Brunch提供）

餐廳招牌「Chill Chill滿足大拼盤」份量不小，一份售價980元，是餐廳裡價位最高的餐點。（陳韻萍攝）

「Chill Chill滿足大拼盤」特選厚達1公分的培根，比一般薄脆培根厚度增加3倍，拼盤吃得到14款食材。（陳韻萍攝）

「自製手打牛肉漢堡」主廚特製的牛肉漢堡排厚達2.5到3公分，肉排多汁，配料豐富。（陳韻萍攝）

以新鮮蔬菜打造的「田園野菜墨西哥風味骰子牛」，繽紛清爽，售價430元。（陳韻萍攝）

屬於大人系的「田園義式番茄歐姆蛋 」自製番茄醬汁味道偏酸，受女性顧客喜歡。（陳韻萍攝）

Chill Chill Brunch提供可搭配早午餐、含有果汁的4款輕調酒，售價240至280元不等。（陳韻萍攝）

台中吃貨這篇必收。台中餐飲業競爭激烈不亞於台北，連早午餐也玩出新高度，座落在七期豪宅區中的Chill Play去憂不累餐酒館，即日起在每個周末及假日推出期間限定的精緻早午餐Chill Chill Brunch。晚上是餐酒館，白天搖身一變為輕奢早午餐，亮點之一就是早午餐可吃到限量的威靈頓牛排和特製調酒，讓早午餐直接提升到奢華等級；餐廳裡最貴的早午餐售價980元一套，要價近千元的消費，挑戰台中早午餐的極限。

藏身知名餐酒館超神祕 一周只賣2天的早午餐

Chill Play位在台中七期豪宅群中，在台中餐酒館界以網美風好拍聞名，餐廳擁有大片落地窗，採光良好，在靠窗區用餐，絕佳的豪宅市景輕鬆映入眼簾；加上裝潢擺設華麗、優雅，用餐氛圍舒適寫意。餐廳晚上是餐酒館，只有周末和假日才營業的早午餐Chill Chill Brunc，等同是假日限定隱藏版，一周只賣2天，頗有話題性。品牌主理人Allen表示：「期望藉由餐酒館的高規格以及對烹調的用心要求，超越民眾對早午餐的想像極限。」Chill Chill Brunch客單價訂在500、600元間，中高價位考驗台中市民接受度。

五星主廚手作精緻早午餐 拼盤料豐味美近千元

為了打造台中早午餐的天花板，業者找來資歷豐富的Austin擔任Chill Chill Brunch主廚，Austin曾就任雲品、涵碧樓等五星級酒店餐廳，以及日月千禧飯店及大溪威斯汀主廚。他運用現代科學的烹飪手法，巧妙將經典早午餐重新演繹，就連食材也很講究。

餐廳鎮店招牌「Chill Chill滿足大拼盤」，吃得到焦糖厚培根、匈牙利香腸、手打牛肉漢堡排、炒蛋、炒菇、炒薯塊、酪梨、燻鮭魚、生菜、香料起司、特製酸種麵包，還有自製希臘優格、油封蔬菜及焦糖布蕾。其中早午餐常見的培根，Austin特選厚達1公分的培根，比一般薄脆培根厚度增加3倍，搭配焦糖烹調再灑上杏仁角，嚼感大升級，頗有吃厚切豬肉乾之感，鹹中帶甜又帶有堅果香。「Chill Chill滿足大拼盤」份量不小，中等食量的女性建議可兩人共享，一份售價980元，是餐廳裡價位最高的餐點，近千元的價格堪稱台中早午餐的天花板。

3公分牛肉漢堡排費工 威靈頓牛排早餐吃得到

許多人愛吃的牛肉漢堡，主廚用料不手軟，主角漢堡排厚達2.5到3公分，厚度驚人。這款店家自製手打漢堡排，以全牛肉製作，而且還用2種不同種類的牛肉烘烤，為了達到最佳肥瘦比例與口感，餐廳自購絞肉機，將牛胸瘦肉和肥肉用不同的孔洞分開處理；肥肉的部份有別於一般漢堡排，特選牛五花肉打造出絕佳的口感層次，主廚還在漢堡肉中加入少量麵包粉、牛奶和花椒油增添日式風味，肉排飽滿多汁，香氣迷人。

「自製手打牛肉漢堡」除了牛肉漢堡排，還結合生菜、牛番茄、酸黃瓜、太陽蛋以及自製漢堡麵包，配料豐富，豪邁組合售價380元。喜歡吃牛的民眾，還有限量的「去憂威靈頓牛排」可選，原本在晚餐時段才吃得到的威靈頓牛排，為了滿足饕客味蕾，早餐限量供應，讓喜歡牛肉的民眾，在早午餐時段即可品嘗這道經典的法式美味。

產地直送新鮮蔬菜爽脆 大人系歐姆蛋女生偏愛

為了照顧喜愛健康飲食的顧客需求，餐廳嚴選產地直送的新鮮蔬菜，蔬菜凌晨從溫室採摘，早上立刻送進廚房，主廚堅持每一口葉菜都是最新鮮爽脆的口感。以新鮮蔬菜打造的「田園野菜墨西哥風味骰子牛」，搭配舒肥的澳洲菲力與低溫製作的新鮮太陽蛋、牛番茄、酸黃瓜及自製麵包，菜色繽紛，滋味清爽，視覺與味覺同步大滿足

此外，主廚以自製番茄醬汁製作的「田園義式番茄歐姆蛋 」，雖是義式歐姆蛋，卻走法菜風格，醬汁偏酸，受到不少女性顧客喜歡，堪稱「大人系的歐姆蛋」。還有「自製希臘優格佐季節野莓鮮果」等多款鹹甜點，品項多元。

得獎莊園咖啡香氣絕妙 特製輕調酒早午餐好Chill

針對早晨喜愛來杯咖啡的民眾，餐廳請來澳洲歸國的咖啡師進駐，精心烘焙澳式咖啡；而咖啡豆也講究地挑選榮獲「咖啡界奧斯卡」認證的皇后莊園(Fazenda Rainha)得獎精品豆，讓顧客在每口咖啡體驗甘醇、平衡及悠長的堅果香與奔放的莓果香，享受被濃醇咖啡香氣圍繞的用餐體驗。

此外，Chill Chill Brunch也緊貼歐美流行趨勢，提供可搭配早午餐、含有果汁的輕調酒，調酒師選用紅酒、白酒、葡萄柚風味的氣泡酒，以及一款花香濃郁的白啤酒，調製出4款全新調酒，酒精濃度約在5度上下，特調帶有微微酒精同時又 飽含果汁交融的芳香，民眾在白天就能暢享微醺放鬆的美妙「食」刻。

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