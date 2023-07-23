輕颱「杜蘇芮」目前位於鵝鑾鼻東南方海面，預測以西北西轉西北的方向朝台灣東南方海面接近，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享歐洲模式雨區模擬，將近半個台灣在周四（27日）都將被雨神洗禮，「對曾文水庫來說是喝飽的好機會」。

台灣颱風論壇在臉書粉專發文表示，根據歐洲模式雨區模擬，「杜蘇芮」對曾文水庫來說是喝飽的好機會，不過對於其他蓄水量已經接近100%的水庫來說，下游民眾未來幾天要多注意排洪防汛，不過降雨強度、空間分布仍需視颱風路徑以及颱風環流主體跟陸地作用的變化而定。

對此，許多網友紛紛回應，「台東要哭了…」、「這個雨區分布圖是設定，颱風由東部南花蓮登陸，如果從恆春登陸再走西南由高雄出海，降雨情況就會完全不一樣」、「周四雨量最多，曾文水庫看起來也沒有紫爆」、「中南部是這次的黑馬，老天保佑，但是不要帶災！可以渡過缺水危機」。

氣象局指出，資料顯示颱風直接影響台灣的機率高，預測明晚至周二（25日）清晨發布海警機率高，周二白天可能發布陸警，周三、周四（26日、27日）最接近台灣，各地各地嚴防大雨、豪雨及強陣風。