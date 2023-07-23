教育部將「安全教育」納入部定及校訂課程，各校自行設計與開辦特色課程。緊臨省道台11線的台東縣信義國小，校方在放學時讓學生整隊舉手過馬路，向駕駛揮手示意，在快步過馬路後，學生還會在路邊向左右停等的駕駛人鞠躬致謝，此舉引發外界正反兩極爭論。對此，百萬網紅Cheap指出「停讓不是美德是法律規定」，發文直酸「是看到皇帝嗎？」。

台東縣信義國小考量到校園周邊交通流量大、車速快，認為必須教導學童安全過馬路。校長廖允伶說，該校一至六年級每學期實施至少4節安全教育課程，由教師帶領孩子，實際觀察校園周邊交通流量，估算穿越馬路時間，認識交通標誌、標線及反光鏡等設施，實地指導學生上、放學過馬路。

網紅Cheap今（23日）在臉書粉專發文表示，校方讓學生整隊舉手過馬路，向駕駛揮手示意，在快步過馬路後，還要在路邊向駕駛人鞠躬致謝，此舉讓他認為「完全違背人本交通，教壞囝仔大小，『有夠可悲』」。

「是看到皇帝嗎」Cheap表示，在封建時代，皇帝被視為天命，老百姓必須以跪拜的方式，表達對皇帝的尊崇和敬畏，「今天什麼時代了還在跟汽車鞠躬，在人本交通的理念中，道路設計和政策制定，應以最弱勢的道路使用者，也就是『行人』為中心，結果還在跟汽車鞠躬，真的很可悲」。

「停讓不是美德是法律規定」Cheap指出，行人必須跟比他更大、速度更快，會造成行人傷害的車輛表示感謝，無形中將行人置於次等地位，「最重要的，停讓是法律規定、是義務，不是你品德好，所以你會禮讓」。

Cheap也呼籲，「請不要宣導跟駕駛鞠躬」，不要本末倒置，這種作法只會降低駕駛人應該遵守交通規則的責任感，當車輛停讓行人變成一種值得讚揚的行為，而不是基本的法律責任時，可能會淡化駕駛人遵守規則的認知。

「不存在互相禮讓」Cheap直言，「行人間互相禮讓、駕駛間互相禮讓都OK，行人跟駕駛在互相禮讓個毛啊，不對等的關係還在禮讓，腦子壞掉了嗎？簡單說好了啦，過去50年，台灣駕駛從不停讓行人，駕駛有下來跟行人鞠躬嗎？」。