大陸黑龍江省齊齊哈爾市的一處中學體育館今日下午發生樓頂坍塌事件，造成多名學生被困。截至下午5時30分，當地救援力量已成功營救8人，救援行動仍在進行中。有居民表示，當地近兩日均為陰雨天氣，且聽說受困的學生是學校排球隊的成員。

據大陸央廣網、新華社消息，23日14時56分，齊齊哈爾市消防隊接獲報警，指齊齊哈爾市第三十四中學體育館發生樓頂坍塌，初步研判有10餘人被困，目前正在全力救援中。

現場影片顯示，一棟白色建築樓頂整體坍塌，現場堆滿廢墟。大陸上游新聞記者採訪了解到，事發時間為下午3點左右。當地居民介紹，當地近兩日均為陰雨天氣，是下午出的事，「聽說是學校排球隊的孩子，在（體育館）裡面進行訓練」。

據了解，坍塌體育館建築面積約1200平方公尺，牆體為網架結構，頂棚為混凝土板。

另據大陸國家消防救援局消息，事發後，15時10分，消防救援力量到達現場，隨即展開營救。截至17時30分，現場救援力量已成功營救出8人，目前救援行動正在進行中。