由於迎風面水氣稍增，明（24）日基隆北海岸、東半部地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，中南部及北部山區午後有局部短暫雷陣雨，其中高雄及屏東的降雨機率偏高。氣象局表示，輕颱「杜蘇芮」今晚升級中颱，暴風圈擴大，不排除有機會登陸台灣，明夜至後天（25日）清晨發海警機率高，後天白天可能發布陸警，預測周三、周四（26日、27日）最接近台灣，各地嚴防大雨、豪雨及強陣風。

氣象局指出，明天基隆北海岸、東半部及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，中南部及北部山區午後仍有局部短暫雷陣雨，其中高雄及屏東的降雨機率偏高，清晨中南部地區有機會出現零星降雨；溫度方面，各地高溫約32到35度，其中大台北、宜花東及中南部有局部36度以上高溫發生的機率。

氣象局預測未來天氣變化。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局指出，周二颱風外圍環流影響，東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，降雨隨時間愈晚愈明顯，有局部較大雨勢發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨；周三、周四颱風距台最近，暴風圈有機會涵蓋各地，嚴防大雨、豪雨及強陣風。

周五（28日）颱風漸遠離，風雨漸緩，中南部地區有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨；周六、下周日（29日、30日）西南風環境，南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。