有著「最美性學博士」的許藍方，曾多次在YouTube頻道上分享兩性知識，並經常登上節目教導觀眾正確的性愛觀念，擁有不少粉絲支持。許藍方過往曾與男星王少偉傳出緋聞，因此感情動向備受外界關注，而近日兩人於節目上合體，也被問及情感進展。對此，他們也坦承了。

許藍方近日與王少偉在節目《小姐不熙娣》中首度同框，被小S問及兩人的感情情況，許藍方先是以微笑面對，後才表示：「兩人的感情是『朋友以上』，但還正在了解彼此中。」王少偉則在一旁指出：「她越了解，對我越疏遠。」

王少偉補充指出：「她除了自己的專業外，比較難聊。」更表示有幾次被拍到的事件，是自己去接送對方，認為若不這麼做，以許藍方的個性，她很難去赴自己的約。此外，王少偉被小S追問後，也承認：「就是想約她出來。」

此外，同上節目的JR紀言愷也忍不住幫王少偉說話，除了大讚王少偉「很會傾聽女生講話」，並將其內化吸收後再與對方交談，還喊出「嫂子」等話語幫王少偉助攻。然而，王少偉面對與許藍方的相處情況，卻坦言：「還在了解她的頻率中，她的頻率很難對。」雖然在該場節目中，許藍方與王少偉透露還在互相了解的階段，但兩人未來的感情發展，依然備受粉絲關注及期待。