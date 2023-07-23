國民黨今(23日)舉行全代會，正式通過提名新北市長侯友宜為國民黨總統參選人，團結氣氛熱烈。民眾黨參選人柯文哲則表示，訴求「藍白合的聲音一直有，但到現在都沒人來談過，政策、價值、理念是否相符較重要。國民黨台北市議員張斯綱在《新聞大白話》節目強調，侯喊「莫忘世上苦人多」是神來一筆，有打到韓國瑜支持者心坎裡，未來侯韓可以分進合擊，讓國民黨支持者吃了定心丸，在野整合的氛圍也在醞釀中。

「今天在現場，有兩個點我覺得蠻不錯的！」張斯綱指出，第一，侯友宜的演講比過去進步很多，特別在感性的描述上面，最後那個神來一筆：莫忘世上苦人多！自己在後面聽了，覺得這句話到位！有被驚到的感覺，因為過去他的演講比較四平八穩，很難有一個金句成為描述的重點。今天他這樣講，大家就覺得有那個心回來了，大家就覺得，有打到韓國瑜跟韓國瑜支持者的心坎裡，這句話有到心坎裡，這是加分的。

張斯綱表示，第二，他們兩個人的互動，比一個月前在黃復興黨部自然很多！在黃復興黨部雙方的肢體互動有點卡卡，而韓國瑜今天的表情很自然，包括跟現場人的打招呼，都自然很多。都不會像上次，其實韓國瑜上次去黃復興黨部，互動上有點沒有那麼快地進入狀況。

「今天整個的感覺，現場的氣氛是熱烈的！」張斯綱強調，所以今天全代會結束之後，很多人在講，未來侯、韓、郭之間，有沒有可能形塑一個合作的空間？特別是侯友宜跟韓國瑜，可不可以未來在選戰裡面，有更好的合作機會？這是大家所期待的。所以有人在講，未來是不是在總統選舉上能夠分進合擊？這個是侯友宜的部門需要去做努力的。所以今天這個部分當中，對國民黨支持者來說，是吃了定心丸！

主持人王淺秋問，小雞有吃定心丸嗎？看板要掛嗎？「我已經找好地點了，在廟口，是合照的！」張斯綱直言，大家現在就往這個軌道去，先不要管外界的紛紛擾擾。至於柯文哲那邊，先把自己強起來之後，柯那邊才會去做更多的思考。「整個氛圍在醞釀中，對整個在野黨是件好事！」