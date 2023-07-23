近日北京開始進入雨水較多的季節，媒體亦紛紛報導故宮內難得出現的「九龍吐水」景象，並藉此讚揚古代工匠師技藝精巧。不過，真如外傳九龍吐水所代表的故宮排水工程讓故宮數百年來不會淹水？這恐怕是言過其實。其實北京市如果集中下幾小時大雨，故宮也是會淹水的。

據陸媒報導，近日大陸各地大雨不斷，22日北京出現強降雨，雨量最大區域在故宮附近，8時至9時每小時降雨量為50.4毫米。由於雨勢較大，故宮也難得再現「九龍吐水」景象。

故宮主體太和殿是建在巨大的石材基座上，基座表面有隱蔽的排水溝槽，基座周邊設計整排的排水口，並以石雕螭首裝飾，據說總數達1142個。傳說中螭是龍的幼子，腹大能容水，因此古建築上常用於排水口裝飾，稱之為「螭首散水」，一般民眾則泛稱為龍，因而有「九龍吐水」之稱。

「九龍吐水」顯示中國古代工匠師技藝精巧，如果說它所代表的故宮排水工程讓故宮數百年來不會淹水，顯然過於誇大。（圖／微博@Madam雅典娜）

九龍吐水設計精巧，畢竟也只是用於觀賞的工藝，並非故宮不會淹水的主因，故宮數百年不淹水真正的原因是北京雨水本就極少。因為北京屬於大陸型季風氣候，又受蒙古高壓影響，年雨量僅644毫米，大約為台北的1/5。至於平時市民的用水，都得來自郊區密雲縣的水庫。

由於北京雨少，下雨才能見到的「九龍吐水」景象就相對比較稀奇，市民遊客必須在夏季遊覽故宮時碰巧遇上較大雨勢才能看到，也因此每年夏季都會在媒體與網路上成為話題。

至於「九龍吐水」為代表的建築工藝是否真的能讓故宮不會淹水？熟悉故宮的人都知道，故宮一直只要大雨持續1、2個小時，故宮就會淹水，只是因為故宮寬廣，建在北京中軸線上的太和殿乾清宮等宮殿地勢較高，古老的排水還能運作，加上北京大雨時間不會太長，即便積水也不會太嚴重，還會在雨停後不久消散。因此故宮不積水只能說是半真半假，比起北京市其他地方，故宮比較不會積水，但雨下得多了，也是一樣要積水的。

以北京22日的雨勢為例，氣象部門指當日早晨9時全市平均已達大雨級別，西部達暴雨，局部地區大暴雨。全市平均降雨量45.4毫米，城區平均47.8毫米。如果相較台灣的標準，這種雨量連「大雨」（ 24 小時累積80 毫米以上，或每小時40 毫米以上）都算不上；當天北京有6個區降雨超過100毫米，最大為海澱鳳凰嶺183.8毫米，這在台灣也不到「豪雨」等級。

總之，北京一年中雨水最多的時間在夏季，大都集中在7月20日到8月10日之間，因此對於雨水極少的北京來說，「九龍吐水」不過是迎接一年最集中雨季的市民話題，中國工匠技藝如何精巧云云，恐怕也只是討好一般群眾的民族主義歷史教材罷了。