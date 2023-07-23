韓粉歸隊挺侯友宜？ 國民黨全代會最新現場｜2023.07.23 @ChinaTimes

國民黨全代會23日在板橋體育館登場，包括黨主席朱立倫、前總統馬英九、高雄市前市長韓國瑜及藍營13位縣市首長共同上台，為總統候選人侯友宜與所有立委候選人加油打氣，其中除了侯、朱、韓之間的互動吸引各界目光外，「禿子、燕子、漢子」時隔數年再度合體，幾人也手拉著手，一同展現團結氣勢。而在最後眾人喊完口號，各自向台下揮手時，立委陳雪生突然從韓國瑜、侯友宜身後展開雙臂一夾，把兩人像「漢堡一樣夾起來」，讓他們在台上被強制合體，引發討論。

活動開始前，侯友宜與韓國瑜一同接受採訪，侯說韓出席今天的大會，他非常感動，在4年前的選舉中，他自己做得不夠，對韓很「歹勢」，但面對接下來的總統大選，兩人有同的信念，都是要為守護中華民國並肩作戰，「我們會一起走、一起拚，顧中華民國、顧台灣這塊土地，很感謝國瑜兄弟，我們再度攜手合作，謝謝」。

朱立倫在致詞時詢問，「支持新北市長侯友宜角逐總統的黨代表請站起來」，全場所有人立刻起身歡呼，國民黨正式提名侯友宜參選，僅5分鐘左右就迅速通過。而在最後眾人喊完口號，各自向台下揮手時，立委陳雪生突然從韓國瑜、侯友宜身後展開雙臂一夾，把兩人像漢堡一樣夾起來，讓他們在台上被強制合體，雙方在抱了幾回後，韓國瑜也向一旁的盧秀燕問候，最後「禿子、漢子、燕子」3人再度抱在一起。